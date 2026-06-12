Santos sonda situação de Gustavo Scarpa, do Atlético, mas negócio é difícil

O Santos está no mercado em busca de contratações para reforçar o elenco. Alexandre Mattos, diretor de futebol, fez contatos em Belo Horizonte para sondar a situação do meia do Atlético, Gustavo Scarpa. Contudo, o negócio é considerado difícil de ocorrer, tanto pelo lado paulista quanto pela parte mineira nas tratativas.

No contato feito na capital mineira, Mattos ouviu que o jogador está disponível para negociação. Contudo, para chegar a um acordo, o Peixe teria que fazer investimentos, algo que não está nos planos da diretoria paulista neste momento.

O Galo deseja recuperar parte do investimento feito em dezembro de 2023. Na ocasião, a diretoria mineira desembolsou 5 milhões de euros (cerca de R$ 27 milhões na cotação da época). Agora, o clube não aceita se desfazer do jogador por menos de 3 milhões de euros (cerca de R$ 17 milhões na cotação atual).

Além disso, Gustavo Scarpa está na lista dos jogadores mais bem pagos do elenco alvinegro. Isso representa cerca de R$ 1,2 milhão por mês. Esse, aliás, é mais um obstáculo para o Peixe, que não deseja fazer esse tipo de investimento neste momento, embora saiba que o jogador poderia qualificar significativamente o elenco.

Atualmente, Gustavo Scarpa se recupera de uma artroscopia no joelho direito. O procedimento foi realizado no dia 20 de maio pelos médicos Rodrigo Lasmar e Rodrigo Barreiros, no Hospital Mater Dei, na capital mineira. O Galo não divulga o tempo de recuperação de seus atletas.

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