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Técnico da Coreia do Sul elogia postura da equipe na vitória sobre os tchecos

Técnico da Coreia do Sul elogia postura da equipe na vitória sobre os tchecos
Técnico da Coreia do Sul elogia postura da equipe na vitória sobre os tchecos -

O técnico sul-coreano Hong Myung-bo disse logo após a merecida vitória de virada sobre a República Tcheca, por 2 a 1, que o time estava de parabéns, pois fez um bom jogo, saiu atrás do placar, mas teve postura para conseguir a virada. A vitória desta quinta-feira, 11/6, foi pela primeira rodada do Grupo A da Copa do Mundo.

“ Quero parabenizar os jogadores. Saímos atrás, mas eles não desistiram e garantiram a vitória”.

Ele disse que, logo após sofrer o gol aos 14 minutos do segundo tempo, instruiu os jogadores a manterem suas posições e não perderem a posse de bola. Na parada técnica, com o placar em 1 a 1, foi taxativo com sua equipe:

“Eu disse que Tínhamos capacidade para manter nosso jogo ofensivo, pois poderíamos vencer.”

Técnico da Coreia do Sul elogia o herói da vitória

Myung-bo elogiou muito Hwang In-beom, de 30 anos, que, mesmo sem estar em sua melhor forma física, foi o destaque da partida com um gol e uma assistência.

“Originalmente planejei que ele jogasse cerca de 60 minutos. Mas sua forte vontade de continuar em campo levou ao gol, o que foi uma grande ajuda.”

Com esta vitória, a Coreia do Sul decidiu a liderança do Grupo A ao lado do México, que venceu a África do Sul por 2 a 0 na partida de abertura da Copa. E é exatamente o time mexicano o próximo rival sul-coreano, dia 18, em Guadalajara.

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