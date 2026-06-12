Ibrahimovic surpreende e declara torcida pela Croácia na Copa

Ídolo da Suécia, Zlatan Ibrahimovic já tem uma torcida na Copa do Mundo de 2026. Sem os suecos na competição, o ex-jogador escolheu torcer pela Croácia. A decisão, aliás, gerou surpresa entre os bósnios. Filho de mãe croata e pai bósnio, ele decidiu ficar ao lado da mãe. Em entrevista ao canal “Fox Sports”, dos Estados Unidos, ele, portanto, explicou a decisão.

“Temos a Inglaterra. Temos a Croácia. Também tenho algumas raízes croatas, então estou torcendo por eles neste torneio. Depois temos Gana, com muitos talentos. E então temos o Panamá, que infelizmente acho que vão ser um saco de pancadas nesse grupo, enquanto Inglaterra e Croácia vão brigar pelo primeiro lugar. Gana talvez possa atrapalhar os dois”, disse.

Vice-campeã mundial em 2018, a Croácia chegou à semifinal em 2022 após eliminar o Brasil nas quartas de final. Nas redes sociais, a escolha de Ibrahimovic em torcer pelos croatas despertou o imaginário dos torcedores. Afinal, muitos começaram a se perguntar como seria a seleção croata com o ex-atacante atuando ao lado de craques como Luka Modric e cia.

“Você deveria ter jogador por nós nos seus dias de jogador, a gente poderia ter ganho a Copa de 2018”, escreveu um fã. “Apenas imagine o que a Croácia poderia ter sido com Zlatan; Mandzukic + Modric atrás deles, jogando juntos no auge”, completou outro fã.

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