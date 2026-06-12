Brasil tem até esta sexta-feira para fazer cortes antes da estreia na Copa

A Seleção Brasileira entra na reta final de preparação para a estreia na Copa do Mundo de 2026 com um prazo importante pela frente. Até as 19h (de Brasília) desta sexta-feira (12/6), o Brasil ainda pode realizar substituições na lista de convocados em caso de lesão ou doença grave de algum atleta.

A possibilidade está prevista no regulamento da Fifa e vale para todas as seleções participantes do Mundial. Depois desse limite, que corresponde a 24 horas antes da primeira partida de cada equipe, nenhum jogador poderá ser substituído, independentemente de sua condição física. No caso do Brasil, o prazo termina exatamente um dia antes da estreia contra Marrocos, marcada para sábado (13/6), às 19h, em Nova Jersey.

Caso a comissão técnica precise realizar uma nova alteração, o substituto obrigatoriamente deverá fazer parte da lista prévia de 55 jogadores enviada pela CBF à Fifa em maio. Qualquer exceção depende de autorização expressa da entidade máxima do futebol.

Apesar da possibilidade regulamentar, nem toda lesão resulta automaticamente em corte. A decisão final cabe à comissão técnica, que avalia o tempo de recuperação do atleta e sua possibilidade de participação ao longo do torneio.

Exemplos recentes do Brasil

Os casos recentes de Wesley e Neymar ajudam a entender como funciona esse processo. Afinal, o lateral sofreu uma lesão de grau três na coxa esquerda durante o amistoso contra o Egito, último compromisso do Brasil antes da Copa. Como o tempo de recuperação inviabilizava sua participação no torneio, a comissão técnica optou pelo corte. Assim, a CBF anunciou a saída do jogador no dia 7 de junho e convocou o volante Éderson, da Atalanta, para ocupar a vaga.

Por outro lado, Neymar viveu uma situação diferente. O camisa 10 se lesionou no dia 17 de maio, durante a partida entre Santos e Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro. Inicialmente, o clube informou que o problema era apenas um edema na panturrilha, o que permitiu sua convocação.

Quando se apresentou à Seleção, em 27 de maio, exames mais detalhados apontaram uma lesão de grau dois. Mesmo assim, a comissão técnica decidiu mantê-lo no grupo.

A avaliação interna foi de que o atacante teria condições de se recuperar durante a competição. A previsão médica apontava um período entre duas e três semanas para retorno aos gramados. Por isso, Neymar seguiu com a delegação nos Estados Unidos, permaneceu em tratamento e ficou fora dos amistosos preparatórios. A tendência é que também não participe da estreia contra Marrocos.

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