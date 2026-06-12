Marcelo é escoltado pela polícia em meio a protesto na abertura da Copa do Mundo

O ex-lateral Marcelo viveu momentos de tensão durante a abertura da Copa do Mundo de 2026, na Cidade do México. Após acompanhar a vitória mexicana por 2 a 0 sobre a África do Sul, ele se viu cercado por manifestantes nos arredores do Estádio Azteca e precisou da intervenção da polícia para deixar o local em segurança.

Segundo o jornal espanhol Marca, os agentes agiram rapidamente para retirá-lo da área de conflito. Apesar do susto, Marcelo deixou o local sem problemas.

Durante a festa de abertura, Marcelo compartilhou nas redes sociais registros da cerimônia, do show de Shakira e da partida inaugural. No entanto, ele não mencionou o episódio envolvendo os protestos e a ação policial.

O caso ocorre em meio a uma série de manifestações na capital mexicana nos dias que antecederam a abertura do Mundial. Sindicatos, movimentos sociais e organizações não governamentais estão nas ruas para cobrar respostas das autoridades. Durante o jogo de abertura, policiais e manifestantes entraram em confronto e dezenas ficaram feridos, mas sem gravidade.

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