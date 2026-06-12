Brasil tem retrospecto favorável contra Marrocos. Veja os confrontos

A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 reserva um adversário que não aparece com frequência no caminho da Amarelinha. Neste sábado (13/6), às 19h (de Brasília), Brasil e Marrocos se enfrentam no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela primeira rodada do Grupo C.

Apesar da tradição das duas seleções, o histórico do confronto é curto. Afinal, ao longo da história, brasileiros e marroquinos se enfrentaram apenas três vezes. O retrospecto favorece o Brasil, com duas vitórias, incluindo um triunfo em Copa do Mundo. No entanto, o encontro mais recente terminou com vitória africana.

O único duelo entre as equipes em Mundiais aconteceu na Copa do Mundo de 1998, na França. Pela segunda rodada do Grupo A, a Seleção venceu por 3 a 0 no Estádio La Beaujoire, em Nantes, e garantiu vaga antecipada nas oitavas de final.

Naquela partida, Ronaldo, Rivaldo e Bebeto marcaram os gols brasileiros. A equipe comandada por Mário Zagallo seguiu até a decisão do torneio, mas acabou derrotada pela França na final. Marrocos, por sua vez, foi eliminado ainda na fase de grupos.

Antes do duelo no Mundial, as seleções haviam se enfrentado em dezembro de 1997, em amistoso preparatório para a Copa da França. Na ocasião, o Brasil venceu por 2 a 0 e manteve a invencibilidade diante dos africanos. Por mais de duas décadas, esse foi o último encontro entre as equipes. O cenário mudou apenas em março de 2023.

Marrocos venceu o confronto mais recente contra o Brasil

Poucos meses após a eliminação brasileira para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, Marrocos recebeu o Brasil em Tânger para um amistoso internacional.

Vivendo o auge de sua geração mais vitoriosa, os marroquinos venceram por 2 a 1 e conquistaram seu primeiro triunfo sobre a Seleção Brasileira. Sofiane Boufal e Abdelhamid Sabiri marcaram para os donos da casa, enquanto Casemiro descontou.

Na ocasião, o Brasil ainda vivia um período de transição após a saída de Tite. Sob comando interino de Ramon Menezes, a equipe entrou em campo com Weverton; Emerson Royal, Éder Militão, Ibañez e Alex Telles; Casemiro, Andrey Santos e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vinícius Júnior e Rony.

O triunfo de 2023 não foi um acaso. Marrocos atravessa o melhor momento de sua história no futebol. Na Copa do Mundo do Catar, em 2022, os Leões do Atlas lideraram um grupo com Croácia, Bélgica e Canadá, eliminaram a Espanha nas oitavas de final e Portugal nas quartas, tornando-se a primeira seleção africana e árabe a alcançar uma semifinal de Mundial.

Assim, as seleções voltam a medir forças em um contexto diferente. O Brasil tenta iniciar a caminhada rumo ao hexacampeonato sob o comando de Carlo Ancelotti, enquanto Marrocos busca provar que o desempenho histórico de 2022 não foi apenas uma surpresa, mas o reflexo da consolidação de uma nova potência do futebol mundial.

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