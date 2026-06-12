Canadá aposta em infraestrutura para transformar Copa do Mundo em marco no país

O Canadá chega à Copa do Mundo de 2026 com uma missão que vai além de sediar partidas. Ao lado de México e Estados Unidos, o país pretende aproveitar o maior Mundial da história para acelerar o desenvolvimento do futebol em território nacional e deixar um legado duradouro para as próximas gerações.

Classificado automaticamente por ser um dos anfitriões do torneio, o Canadá investiu nos últimos anos em infraestrutura, tecnologia, mobilidade urbana e na preparação de sua seleção. O objetivo foi criar condições para receber milhares de torcedores de diferentes partes do mundo e, ao mesmo tempo, fortalecer a modalidade internamente.

Estádios passam por reformas para atender exigências da Fifa

Alipas, os preparativos começaram pelas arenas escolhidas para receber os jogos. Afinal, as cidades de Toronto e Vancouver concentraram os principais investimentos, financiados por governos federais e provinciais.

Em Toronto, o BMO Field passou por uma ampla modernização. O estádio ganhou 17 mil assentos temporários, elevando sua capacidade para aproximadamente 45 mil espectadores. Além disso, recebeu novos painéis de LED, melhorias na iluminação para transmissões internacionais e a instalação de um gramado natural desenvolvido dentro dos padrões exigidos pela Fifa.

Já o BC Place Stadium, em Vancouver, foi submetido a reformas estruturais que incluíram melhorias de acessibilidade, ampliação das áreas de hospitalidade e a implementação de um sistema de gramado híbrido. A arena, que possui teto retrátil e capacidade superior a 54 mil torcedores, será o principal palco canadense durante o torneio. Ao todo, o Canadá receberá 13 partidas da Copa do Mundo.

Mobilidade e tecnologia entram na estratégia

Contudo, a preparação não ficou restrita aos estádios. As cidades-sede desenvolveram planos específicos para lidar com o aumento do fluxo de turistas durante o Mundial.

Empresas de telecomunicações reforçaram redes de internet e cobertura 5G em áreas estratégicas, incluindo aeroportos, estações ferroviárias e arredores dos estádios. O objetivo é garantir conectividade para torcedores, imprensa e delegações.

Além disso, Toronto e Vancouver organizaram áreas oficiais de convivência para os torcedores, incluindo espaços gratuitos do Fifa Fan Festival, que funcionarão como pontos de encontro para moradores e visitantes durante toda a competição.

Canadá apostou em torneios de alto nível

Sem precisar disputar Eliminatórias, a seleção canadense utilizou o ciclo pré-Copa para enfrentar adversários mais fortes e ganhar experiência internacional. O planejamento incluiu participações em competições importantes da Concacaf, como a Liga das Nações, além de uma campanha de destaque na Copa América, considerada internamente um dos momentos mais importantes da preparação para o Mundial.

Nos meses que antecederam a Copa, a equipe também realizou amistosos internacionais, incluindo um duelo contra a Irlanda no Estádio Saputo, em Montreal. Contudo, apesar dos investimentos recentes, o futebol ainda ocupa posição secundária no cenário esportivo canadense.

O hóquei no gelo segue como a principal paixão nacional. Inventado no próprio Canadá, o esporte mobiliza milhões de pessoas e faz parte da identidade cultural do país. Beisebol e basquete também possuem enorme popularidade. Ainda assim, o futebol vive um período de expansão.

O crescimento ganhou força após a histórica classificação para a Copa do Mundo de 2022, a primeira participação canadense em um Mundial desde 1986. A campanha nas Eliminatórias despertou interesse inédito da população e ajudou a aproximar a seleção dos torcedores.

Jogos importantes passarão pelo Canadá

Toronto receberá cinco partidas da fase de grupos, incluindo a estreia canadense contra Bósnia e Herzegovina em 12 de junho. A cidade também sediará o confronto entre Alemanha e Costa do Marfim, além de uma partida da fase mata-mata.

Vancouver será palco de sete jogos. Entre eles estão os outros dois compromissos do Canadá na fase de grupos, contra Catar e Suíça, além de um confronto das oitavas de final.

Assim, mais do que receber partidas, o Canadá enxerga a Copa do Mundo como uma oportunidade de consolidar a evolução do futebol no país. O sucesso do torneio poderá representar um passo importante para transformar um esporte historicamente secundário em uma modalidade cada vez mais presente no cotidiano dos canadenses.

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