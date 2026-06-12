Eis o mantra: “Uma equipe vencedora tem que odiar tomar gol”

Titular da Seleção Brasileira desde a Copa do Mundo de 2018, Alisson sentenciou, na última quinta-feira (11), em Basking Ridge, a frase que resume o incômodo no grupo à vésperas da estreia no Mundial de 2026, contra Marrocos, às 19h (horário de Brasília), no MetLife, em Nova Jersey (EUA).

“Uma equipe vencedora tem que odiar tomar gol”, colocou o goleiro do Liverpool (ING).

A frase do keeper dos Reds tem tudo para se tornar um mantra a partir de agora. Pode virar também a sentença que abre a cartilha da defesa do Brasil, vazada nos últimos encontros. O assunto foi pauta durante a semana de preparação da Seleção. Rola, agora, uma sensação de mal-estar no elenco.

“Trabalhamos em cima disso. Nos cobramos muito. É uma cobrança até interior de cada um. Incomoda muito! A gente trabalha todos os dias para que isso não aconteça. Pode acontecer em um jogo, é normal. Mas o mais interessante é saber como a gente vai saber como a gente vai reagir depois disso”, afirmou Ibañez, zagueiro e lateral-direito do Brasil.

“Seleção não vai ganhar só com a força ofensiva”

Até Raphinha, atacante, demonstrou algum dissabor com esta situação desprimorosa.