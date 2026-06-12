Quem são os principais destaques de Marrocos, primeiro adversário do Brasil na Copa

Marrocos chega à Copa do Mundo de 2026 disposto a provar que a campanha histórica no Catar não foi obra do acaso. Adversária do Brasil na estreia do Grupo C, neste sábado (13/6), em Nova Jersey, a seleção africana reúne jogadores experientes, jovens promessas e atletas em alta nos principais centros do futebol europeu.

O duelo coloca frente a frente duas equipes que figuram entre as dez melhores do ranking da Fifa. Atualmente, Marrocos ocupa a sétima colocação, enquanto o Brasil aparece em sexto lugar. Trata-se, inclusive, do único confronto da primeira fase do Mundial entre seleções presentes no Top 10 da entidade.

Hakimi lidera geração vencedora

Principal referência técnica do elenco, Achraf Hakimi chega aos Estados Unidos vivendo um dos melhores momentos da carreira. Aos 27 anos, o lateral-direito acabou de conquistar a Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain e se consolidou como um dos melhores jogadores da posição no futebol mundial.

Além da força ofensiva, Hakimi simboliza a evolução recente do futebol marroquino. Desde a campanha histórica de 2022, quando a seleção alcançou as semifinais da Copa do Mundo, o defensor assumiu papel ainda mais relevante dentro e fora de campo.

Outro nome fundamental da equipe é Yassine Bounou. Titular absoluto da seleção, o goleiro chega para mais um Mundial após manter alto nível desde a Copa do Catar. Depois de deixar o Sevilla e se transferir para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, o arqueiro continuou acumulando atuações decisivas. Em 2022, foi um dos grandes responsáveis pela classificação marroquina diante da Espanha ao defender pênaltis nas oitavas de final e também na campanha que parou na semifinal.

Protagonistas de Marrocos no ataque

Entre os jogadores mais talentosos do elenco está Brahim Díaz. Nascido na Espanha e filho de marroquino, o meia decidiu defender a seleção africana após abrir mão de atuar pela seleção espanhola. Além disso, aos 26 anos, o jogador vive fase de maturação na carreira. Depois de três temporadas emprestado ao Milan, retornou ao Real Madrid em 2023 e ganhou espaço no elenco merengue.

Outro atleta que desembarca em alta é Ismael Saibari. Destaque do PSV nas últimas temporadas, o meia-atacante se transformou em um dos nomes mais cobiçados da atual janela de transferências. Aliás, segundo a imprensa europeia, o Bayern de Munique monitora a situação do jogador e pode investir cerca de R$ 350 milhões para contratá-lo após o Mundial.

A seleção também aposta no futuro. Considerado uma das maiores promessas do futebol europeu, Ayyoub Bouaddi decidiu recentemente representar o país de seus pais. Mesmo após longa trajetória nas categorias de base da França. O meio-campista de apenas 18 anos atua pelo Lille e chamou atenção de gigantes europeus graças à qualidade na construção das jogadas e à maturidade defensiva. Sua escolha por Marrocos foi tratada como uma vitória importante da federação local. Afinal, os marroquinos travaram uma disputa direta com os franceses pela convocação do jovem talento.





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