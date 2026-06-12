De um milagre à Copa do Mundo: conheça Raul Jiménez, o herói do México

A Copa do Mundo começou e, além da emoção dentro de campo, já entregou uma história que mostra por qual razão o futebol ainda é capaz de emocionar, inspirar e surpreender. A vitória do México por 2 a 0 sobre a África do Sul, na partida de abertura do torneio, um dos protagonistas foi Raúl Jiménez, atacante que em 2020 precisou lutar pela própria vida para continuar sonhando com o esporte.

Diante de sua torcida, Jiménez marcou o segundo gol mexicano e protagonizou um momento especial em sua trajetória. Em novembro de 2020, durante uma partida da Premier League, pelo Wolverhampton, o atacante sofreu um grave choque de cabeça com o zagueiro David Luiz. Resultado: traumatismo craniano e uma cirurgia de emergência.

Jiménez, aliás, permaneceu afastado dos gramados por oito meses. Na época, os médicos explicaram que sua sobrevivência foi considerada um milagre diante da gravidade da lesão: “Eles me disseram que foi um milagre eu ter sobrevivido. O osso havia quebrado e havia um pequeno sangramento dentro do meu cérebro. É por isso que a cirurgia teve que ser rápida e foi um trabalho muito bom dos médicos.”

Correndo risco de vida e com um longo processo de recuperação pela frente, voltar a jogar em alto nível parecia um desafio ainda maior. No entanto, Jiménez reconstruiu a carreira e, anos depois, voltou a viver um dos momentos mais marcantes de sua trajetória.

Gol simbólico

Agora, seis anos após o acidente, o atacante, portanto, escreve mais um capítulo de superação ao marcar um dos gols do México justamente na abertura da Copa do Mundo disputada em seu país. E, de forma simbólica, o gol saiu de cabeça, fundamento diretamente ligado ao episódio que quase encerrou sua carreira.

Na próxima rodada, o México enfrenta a Coreia do Sul, dia 18, às 22h (de Brasília), em Guadalajara.

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