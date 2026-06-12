Música de Shakira é eleita a melhor da história das Copas do Mundo

A cantora colombiana Shakira conquistou mais um reconhecimento ligado à Copa do Mundo. A música “Dai Dai”, gravada em parceria com Burna Boy para o Mundial de 2026, foi eleita pelos leitores da Billboard como o melhor hino da história das Copas, desde 1990.

Na votação promovida pela revista, a canção recebeu 31,28% dos votos, garantindo a primeira colocação no ranking. Além disso, Shakira também ficou com o segundo lugar graças ao sucesso “Waka Waka”, música oficial da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, que obteve 26,65% da preferência do público.

Enquanto isso, “Cup of Life (La Copa de la Vida)”, de Ricky Martin, terminou na terceira posição, com 24,73% dos votos. Já “Ole Ola (We Are One)”, gravada por Claudia Leitte, Jennifer Lopez e Pitbull para a Copa do Mundo de 2014, no Brasil, aparece em quarto lugar, com 8,01% dos votos. Em seguida, “The Time of Our Lives”, de Il Divo e Toni Braxton para a Copa de 2006 fecha o Top 5 com 3,96%.

Lançada em maio deste ano, “Dai Dai” ganhou um videoclipe com a participação de diversos jogadores que disputam a Copa. Atualmente, a faixa está disponível nas principais plataformas de streaming.

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