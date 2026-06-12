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Irmã de Cristiano Ronaldo posa com uniforme do craque antes da estreia na Copa

Katia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, já entrou no clima da Copa do Mundo e, dessa forma, começou os preparativos para viajar aos Estados Unidos, onde acompanhará a trajetória da seleção portuguesa no torneio. Na manhã de quinta-feira (11), a influenciadora, que atualmente mora em Gramado, na Serra Gaúcha, utilizou as redes sociais para prestar uma homenagem ao irmão.

Além disso, Katia publicou fotos usando um casaco do uniforme do craque e compartilhou uma imagem ao lado de Cristiano Ronaldo, na qual o atacante aparece vestindo a mesma peça.

Na legenda da publicação, ela brincou com os seguidores ao comentar sobre o item utilizado nas fotos: “Onde posso ter um casaco desses? Meu amor. Só se fores irmā dele. Porque caso contrário não me perguntes mais nada porque eu não te posso ajudar com isso. E isso não é sobre casacos”.

Ao mesmo tempo, Katia revelou que vive um momento de grande emoção e destacou o desejo de aproveitar cada instante daquela que pode ser a última Copa do Mundo do irmão.

“O meu foco é a última dança, as recordações que eu vou guardar, a emoção que eu vou viver, ao desporto que eu vou assistir, à competição que eu vou assistir, às emoções que eu vou viver.”

Família de Cristiano Ronaldo cria raízes na Serra Gaúcha

A ligação da família de Cristiano Ronaldo com a Serra Gaúcha vai além do futebol e, atualmente, faz parte da rotina de Katia Aveiro. A irmã do craque é casada com o gaúcho Alexandre Bertolucci Júnior e, por isso, mantém uma forte conexão com a região.

Além disso, durante uma visita a Gramado em 2017, Katia se encantou pela cidade natal do marido e decidiu fixar residência no município. Desde então, ela vive com a família na área central da cidade, consolidando uma história que une Portugal e a Serra Gaúcha.

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