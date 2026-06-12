Vídeo: torcedores do México trocam socos durante entrada ao vivo de TV

Uma cena muito inusitada marcou a cobertura do canal de TV Fox Sports do México, logo depois da vitória dos anfitriões sobre a África do Sul, na estreia da Copa do Mundo de 2026.

O repórter Carlos Rodrigo Hernández aguardava a chamada para fazer uma entrada ao vivo, mas teve a imagem cortada assim que dois torcedores do México surgiram atrás dele trocando socos, para o espanto do apresentador no estúdio.

Veja o vídeo:









Um post compartilhado por Christian Tibu Elguea (@tibuelguea)





“Como estão as coisas por aí?”, perguntou o âncora ao repórter.

“Bom”, respondeu Hernández, antes de ser surpreendido pelos dois brigões e para a surpresa de quem estava no estúdio.

“Bom? Acho que não”, disse o apresentador antes de cair na gargalhada.

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