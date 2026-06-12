Corinthians tem 12 atletas que não podem mais disputar o Brasileirão por outro clube

O Corinthians terá uma limitação importante na próxima janela de transferências. Afinal, doze jogadores do elenco já atingiram o limite de 12 partidas no Campeonato Brasileiro e, por regulamento, não podem mais defender outra equipe da Série A nesta temporada.

A lista reúne boa parte da espinha dorsal montada por Fernando Diniz e inclui nomes que frequentemente aparecem entre os titulares ou entram com regularidade durante as partidas. O cenário reduz as possibilidades de negociações dentro do mercado nacional e direciona eventuais saídas para clubes do exterior.

Entre os atletas que já não podem atuar por outro clube na competição estão Garro, Breno Bidon, Hugo Souza, Raniele, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, André, Carrillo, Gabriel Paulista, Matheuzinho, Yuri Alberto e Allan.

Garro lidera a lista com 18 partidas disputadas. Na sequência aparecem Breno Bidon, Hugo Souza e Raniele, todos com 16 jogos no Brasileirão.

A situação ganha relevância justamente em um momento em que o Corinthians busca equilibrar as contas. Após registrar déficit de R$ 131,1 milhões no primeiro trimestre de 2026, a diretoria trabalha com a necessidade de arrecadar cerca de 25 milhões de euros líquidos, aproximadamente R$ 144,1 milhões, durante a janela do meio do ano.

Diante da necessidade financeira, alguns dos principais ativos do elenco aparecem como potenciais candidatos a negociações. Yuri Alberto, Breno Bidon e André estão entre os nomes mais valorizados do grupo e frequentemente despertam interesse de clubes europeus. Como já ultrapassaram o limite de partidas no Brasileirão, uma eventual transferência para outra equipe da Série A está descartada.

Quem pode deixar o Corinthians e trocar de clube no Brasil?

Por outro lado, alguns jogadores ainda possuem margem para atuar por outros clubes brasileiros nesta edição do Campeonato Brasileiro.

O principal caso é o de Memphis Depay. Afinal, o atacante holandês enfrentou problemas físicos durante o primeiro semestre e disputou apenas oito partidas na competição. Além disso, o jogador tem contrato se encerrando e ainda não assinou um novo vínculo.

Além dele, Matheus Pereira, Lingard, Labyad, Dieguinho, Pedro Raul, Vitinho, André Ramalho, Angileri, Kaio César, Kayke, Gui Negão, Charles, Pedro Milans, João Pedro Tchoca, Kauê e Alex Santana seguem aptos a defender outras equipes da Série A em caso de transferência.

Aliás, a próxima janela de transferências será aberta dois dias após a final da Copa do Mundo de 2026. O período está sendo considerado decisivo para o planejamento financeiro e esportivo do Corinthians para o restante da temporada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.