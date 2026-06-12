Em busca de reforços, Flamengo monitora destaque do Coritiba

Em busca de reforços para a sequência da temporada, o Flamengo monitora o atacante Lucas Ronier, do Coritiba. Destaque do time paranaense na temporada, o jogador de 21 anos despertou o interesse dos principais clubes da Série A, mas ainda não recebeu nenhuma proposta oficial. Dessa forma, o Rubro-Negro avalia pular na frente, segundo o jornalista Rogério Scarione, da Rádio Joven Pan.

Lucas Ronier, de 21 anos, tem o preço avaliado em cerca de 6 milhões de euros (R$ 35,4 milhões na cotação atual). Contudo, o Flamengo ainda estuda enviar uma proposta. Afinal, o atacante já disputou 15 jogos na Série A do Brasileirão e, portanto, não poderia defender outro clube na competição. Dessa forma, ele ficaria à disposição apenas para a Libertadores.

O Flamengo deve passar por mudanças na próxima janela de transferências. Sem espaço e com contrato até o fim do ano, nomes como Everton Cebolinha podem deixar o clube. Dessa forma, abre a possibilidade do Rubro-Negro buscar reforços e reformular as opções do técnico Leonardo Jardim.

Revelado no Coritiba, Lucas Ronier se profissionalizou em 2022, mas ganhou mais espaço apenas em 2024. Um dos destaques do Coxa na campanha da Série B do ano passado, o atacante soma 108 jogos, 17 gols e nove assistências com a camisa alviverde. Em 2026, são 23 partidas, três gols e duas assistências.

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