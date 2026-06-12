São Paulo define prazo para a volta de Ryan Francisco ao elenco profissional

O São Paulo contará com um importante reforço interno para a segunda metade da temporada. Considerado uma das principais promessas reveladas em Cotia nos últimos anos, Ryan Francisco será reintegrado ao elenco profissional no próximo dia 17 de junho, data marcada para a reapresentação do grupo após as férias durante a Copa do Mundo.

A decisão faz parte do planejamento traçado pelo clube para acelerar a retomada do atacante de 19 anos. Ele passou quase nove meses afastado dos gramados após uma grave lesão no joelho esquerdo.

Ryan rompeu o ligamento cruzado anterior e lesionou o menisco em julho de 2025. Depois de concluir o processo de recuperação, o jovem retornou inicialmente ao time sub-20 para recuperar ritmo de jogo e confiança antes de voltar a atuar entre os profissionais.

Desde sua reestreia, em 8 de abril, contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, o atacante passou a ganhar sequência sob o comando de Júlio Baptista. Contudo, a evolução ficou evidente nas últimas semanas. Afinal, no dia 5 de junho, marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Santo André, no Campeonato Paulista Sub-20.

Internamente, a avaliação é de que a ausência durante a pré-temporada dificultou a adaptação de Ryan ao grupo principal após a promoção em 2025. Por isso, o clube optou por um processo mais cauteloso antes de recolocá-lo definitivamente à disposição da comissão técnica.

Assim, a expectativa é que o atacante participe normalmente da preparação durante a pausa do calendário e passe a ser uma opção para o restante da temporada.

Promessa de Cotia busca retomada no São Paulo

Ryan Francisco ganhou destaque nacional no início de 2025 ao liderar o São Paulo na conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Artilheiro da competição, ele rapidamente recebeu oportunidades no elenco principal. Aliás, antes da lesão, disputou 16 partidas pelos profissionais e marcou três gols, confirmando o potencial que já despertava atenção dentro do clube. enco.

O Tricolor volta aos trabalhos no dia 17 de junho. Já o próximo compromisso oficial está previsto para 22 de julho, contra o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro.

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