Técnico da Coreia do Sul antecipa duelo com o México na Copa: “Muita pressão”

Mal terminou o confronto onde a Coreia do Sul estreou com vitória na Copa do Mundo, diante da Tchéquia, e o técnico Hong Myung-bo já pensava no próximo adversário: o México. Não por acaso, isso foi tema da entrevista coletiva após o confronto em Guadalajara que terminou 2 a 1 para os Tigres Asiáticos.

Na avaliação do treinador sul-coreano, o caráter da pressão exercida pelo torcedor mexicano é ponto que carece de especial atenção para os seus comandados. Algo que se reforçou após assistir a estreia do Mundial onde os anfitriões ganharam da África do Sul, por 2 a 0, no Azteca:

“Antes de começar nosso jogo, vi o jogo entre México e África do Sul e vi a paixão dos torcedores do México. É algo que pode submeter a equipe adversária a uma grande pressão. Nós já estivemos aqui, mas, sempre que você enfrenta a equipe anfitriã, é uma grande pressão.”

Curiosamente, a afirmação de Hong Myung-bo veio após jogo onde ele teve a chance de sentir esse apoio de maneira favorável a sua seleção. Isso porque, com a festa dos torcedores sul-coreanos nas arquibancadas do Estádio Akron, os fãs locais “entraram na onda” do apoio para o triunfo que veio de virada. A saber, Ladislav Krejci abriu o placar para os checos, aos 14 minutos do segundo tempo, enquanto Hwang In-beom e Oh Hyeung-gyu constriuram a remontada.

Duelo direto pela vaga

Com os triunfos de México e Coreia do Sul na primeira rodada, o encontro da próxima quinta-feira (18), em Guadalajara, ganha caráter de importância para determinar o primeiro classificado da chave a fase 16-avos de final. Em especial, pelo fato de que, na atual edição, ficar na terceira colocação da chave pode dar vaga na etapa seguinte a depender dos números da campanha. Afinal, os oito melhores nesta condição continuam na Copa do Mundo.



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