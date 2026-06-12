São Paulo supera impasse financeiro e fica perto de acerto com Victor Sá

O São Paulo voltou a avançar nas negociações por Victor Sá e está novamente próximo de concretizar a contratação do atacante. Após dias de incerteza e divergências financeiras, clube e jogador chegaram a um novo acordo e encaminharam a assinatura de contrato até dezembro de 2029.

A definição aconteceu após uma reunião realizada nesta quinta-feira (11/6). Agora, a expectativa é que Rui Costa, diretor de futebol do São Paulo, e os representantes do atleta retomem as conversas nesta sexta (12/6) para alinhar os últimos detalhes burocráticos antes da formalização do vínculo.

O negócio chegou a ficar ameaçado nos últimos dias. Embora as partes tivessem alcançado um acordo inicial na semana passada, surgiram divergências relacionadas à composição salarial do contrato.

Victor Sá tentou negociar uma estrutura diferente de remuneração para aumentar o valor líquido recebido mensalmente. O São Paulo, porém, manteve a proposta original e não abriu margem para alterações. Após novas conversas, as partes chegaram a um entendimento e destravaram a negociação.

A contratação atende a uma das prioridades definidas por Dorival Júnior para a próxima janela de transferências. O treinador considera o setor ofensivo uma das áreas que precisam de reforços para a sequência da temporada.

Pelo acordo encaminhado, Victor Sá receberá salários de aproximadamente R$ 700 mil mensais até o fim de 2026. A partir de então, os vencimentos passarão para cerca de R$ 1 milhão até o término do contrato, em dezembro de 2029.

São Paulo tenta liberação antecipada

Atualmente, o atacante ainda possui vínculo com o Krasnodar, da Rússia, até 30 de junho. O clube russo tentou renovar o contrato do jogador, mas o desejo de retornar ao futebol brasileiro falou mais alto.

Como a relação entre as partes é considerada positiva, existe a expectativa de uma liberação antecipada para que Victor Sá participe da preparação do São Paulo durante a pausa para a Copa do Mundo.

Os jogadores tricolores retornam das férias no próximo dia 17 de junho. A diretoria trabalha para que o atacante esteja integrado ao elenco o quanto antes, visando a retomada do Campeonato Brasileiro, prevista para 22 de julho.

Revelado pelo Palmeiras, Victor Sá construiu a maior parte da carreira fora do país. No futebol brasileiro, teve destaque principalmente com a camisa do Botafogo, onde atuou entre 2022 e 2024.

Pelo clube carioca, disputou 94 partidas e marcou dez gols. No exterior, acumulou passagens por Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, Wolfsburg, da Alemanha, LASK, da Áustria, além do Krasnodar, da Rússia.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,Twitter,Instagram e Facebook.