Canadá é o 19º país a receber um jogo de Copa do Mundo; veja lista completa

Esta sexta-feira marca a estreia de dois anfitriões da Copa do Mundo de 2026. Quem entra em campo primeiro é o Canadá, às 16h, contra a Bósnia. E quando a bola rolar em Toronto, o país será oficialmente o 19º a receber uma partida da competição, que completa 96 anos.

Afinal, tanto México quanto Estados Unidos já haviam sido palco para o Mundial, respectivamente, em 1970, 1986 e 1994. Mas, desta vez, a Fifa decidiu inovar e ter mais sedes, por conta do número recorde de seleções – passou de 32 para 48.

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O mesmo vai ocorrer em 2030, data do centenário do torneio, com a união entre Espanha, Portugal e Marrocos, além de jogos especiais na Argentina e no Uruguai – este sediou a primeira Copa, em 1930. A Arábia Saudita ficará responsável pelo Mundial de 2034.

Veja a lista completa de países que sediaram a Copa:

Uruguai – 1930

Itália – 1934 e 1990

França – 1938 e 1998

Brasil – 1950 e 2014

Suíça – 1954

Suécia – 1958

Chile – 1962

Inglaterra – 1966

México – 1970, 1986 e 2026

Alemanha – 1974 e 2006

Argentina – 1978

Espanha – 1982

Estados Unidos – 1994 e 2026

Coréia do Sul – 2002

Japão – 2002

África do Sul – 2010

Rússia – 2018

Catar – 2022

Canadá – 2026

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