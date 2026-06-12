Canadá é o 19º país a receber um jogo de Copa do Mundo; veja lista completa

Esta sexta-feira marca a estreia de dois anfitriões da Copa do Mundo de 2026. Quem entra em campo primeiro é o Canadá, às 16h, contra a Bósnia. E quando a bola rolar em Toronto, o país será oficialmente o 19º a receber uma partida da competição, que completa 96 anos.
Afinal, tanto México quanto Estados Unidos já haviam sido palco para o Mundial, respectivamente, em 1970, 1986 e 1994. Mas, desta vez, a Fifa decidiu inovar e ter mais sedes, por conta do número recorde de seleções – passou de 32 para 48.
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O mesmo vai ocorrer em 2030, data do centenário do torneio, com a união entre Espanha, Portugal e Marrocos, além de jogos especiais na Argentina e no Uruguai – este sediou a primeira Copa, em 1930. A Arábia Saudita ficará responsável pelo Mundial de 2034.
Veja a lista completa de países que sediaram a Copa:
Uruguai – 1930
Itália – 1934 e 1990
França – 1938 e 1998
Brasil – 1950 e 2014
Suíça – 1954
Suécia – 1958
Chile – 1962
Inglaterra – 1966
México – 1970, 1986 e 2026
Alemanha – 1974 e 2006
Argentina – 1978
Espanha – 1982
Estados Unidos – 1994 e 2026
Coréia do Sul – 2002
Japão – 2002
África do Sul – 2010
Rússia – 2018
Catar – 2022
Canadá – 2026
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