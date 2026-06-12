Haiti x Escócia: onde assistir, escalações e arbitragem

Haiti e Escócia fazem neste sábado (13/6), às 22h (de Brasília), no Gillette Stadium, em Boston, a estreia das duas seleções na Copa do Mundo de 2026. Enquanto os haitianos retornam ao principal palco do futebol mundial após décadas longe da competição, os escoceses chegam embalados por uma campanha consistente nas Eliminatórias Europeias e com a expectativa de confirmar o favoritismo diante do adversário caribenho.
Onde assistir
A partida terá transmissão da Cazé TV.
Como chega o Haiti
O Haiti chega cercado por expectativas diferentes. Afinal, cnsiderada por muitos a seleção menos favorita do Grupo C, a equipe caribenha aposta justamente no fator surpresa para tentar incomodar os adversários. Aliás, o trabalho do técnico Sébastien Migné foi fundamental para recolocar o país em uma Copa do Mundo. Durante o ciclo, o treinador priorizou a integração de jogadores que atuam em ligas europeias e buscou elevar o nível competitivo da seleção.
Em campo, o Haiti se destaca por uma proposta ofensiva. Afinal, a equipe costuma atuar com meias que chegam constantemente ao ataque e jogadores de lado que atuam próximos da área adversária, aumentando o volume ofensivo. O principal nome da seleção é Wilson Isidor. O atacante do Sunderland, da Inglaterra, chega ao Mundial como principal referência técnica e goleadora da equipe.
Como chega a Escócia
A principal indefinição do técnico Steve Clarke está justamente em uma das posições mais importantes da equipe. Afinal, o treinador ainda não confirmou quem será o goleiro titular diante do Haiti. O veterano Craig Gordon, de 43 anos, disputa a vaga com Angus Gunn. A experiência do arqueiro do Hearts pesa a seu favor, mas o longo histórico recente de lesões mantém a concorrência aberta até os últimos treinamentos.
Contudo, tirando a dúvida no gol, a Escócia aposta na força de nomes consolidados do futebol europeu. O principal deles é o lateral-esquerdo Andy Robertson, capitão da seleção e referência técnica do elenco. Além disso, os escoceses também apostam no meio-campista McTominay, grande destaque do Napoli na Itália e um dos líderes do plantel.
HAITI X ESCÓCIA
Copa do Mundo – 1ª rodada – Grupo C
Data e hora: 13/6/2026 (sábado), 22h (de Brasília)
Local: Gillette Stadium, em Boston (EUA)
HAITI: Johnny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Ade, Martin Experience e JK Duverne; Leverton Pierre, Ruben Providence, Jean Jacques e Josué Casimir; Duckens Nazon e Wilson Isidor. Técnico: Sébastien Migné.
ESCÓCIA: Craig Gordon (Angus Gunn); Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry e Andy Robertson; Ben Gannon-Doak, Scott McTominay, Lewis Fergunson e Ryan Christie; Che Adams e Lawrence Shankland. Técnico: Steve Clarke.
Árbitro: Mustapha Ghorbal (ALG)
Assistentes: Mokrane Gourari (ALG) e Abbes Akram Zerhouni (ALG)
VAR: Jose Enrique Naranjo (ESP)
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