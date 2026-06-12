Fluminense fará nova proposta por Nino e aguarda resposta

O Fluminense não desistiu de contratar Nino. Já acertado com o zagueiro, o Tricolor fará uma nova proposta para o Zenit, da Rússia, e aguarda a resposta na próxima semana, de acordo com o “ge”. Recentemente, o clube russo fez uma contraproposta considerada acima da realidade do Tricolor das Laranjeiras. No entanto, há esperança pelo final feliz.

Caso o Zenit siga irredutível quanto aos seus termos, a tendência é que o negócio não ocorra. No início do ano, o clube russo deu aval para o Fluminense negociar com o zagueiro, mas não aceitou liberá-lo antes do fim da temporada. Afinal, os russos estavam disputando o título do campeonato nacional e, por isso, não queriam se desfazer do jogador.

Recentemente, o Palmeiras se retirou da negociação por Nino. No início do ano, o Alviverde também manifestou interesse e recebeu aval para negociar com o defensor. Mas esbarrou no mesmo obstáculo que o Fluminense. No último mês, chegou a um acerto com Barboza, do Botafogo, o que esfriou a negociação pelo zagueiro do Zenit.

Nino defendeu o Fluminense de 2019 a 2023. O zagueiro, de 29 anos, foi peça fundamental no título da Libertadores de 2023 e também conquistou dois Campeonatos Cariocas em 2022 e 2023. Ao todo, disputou 246 jogos, marcou 13 gols e deu oito assistências com a camisa tricolor. Desde janeiro de 2024, atua pelo Zenit, da Rússia.

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