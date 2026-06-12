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Panini lança atualização do álbum da Copa com figurinha de Neymar; confira o valor

Kit traz 120 cromos distribuídos em seis cartelas

Panini anuncia 120 novas figurinhas do álbum da Copa do Mundo
Panini anuncia 120 novas figurinhas do álbum da Copa do Mundo -

A Panini já iniciou a pré-venda de um pacote complementar para os colecionadores do álbum oficial da Copa do Mundo de 2026. O Update Set custa R$ 119,90 e reúne 120 novas figurinhas que atualizam a coleção com jogadores convocados após o lançamento inicial do álbum, incluindo uma nova figurinha de Neymar.

Além disso, o kit traz 120 cromos distribuídos em seis cartelas com 20 figurinhas cada. Do total, 118 figurinhas são dedicadas a atletas que não apareceram na versão original da coleção, mas que foram convocados para o Mundial.

Entre os destaques da atualização está Neymar, o goleiro Manuel Neuer, da Alemanha, e o zagueiro Pau Cubarsí, da Espanha.

De acordo com a Panini, a iniciativa busca permitir que os colecionadores mantenham seus álbuns alinhados aos elencos que efetivamente disputarão a Copa do Mundo de 2026. Dessa forma, a coleção acompanha as mudanças ocorridas entre o lançamento do álbum e a divulgação das convocações oficiais.

Por fim, a empresa segue uma estratégia já adotada em outras grandes competições internacionais, oferecendo atualizações para refletir as definições mais recentes das seleções e manter a coleção completa e atualizada.

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