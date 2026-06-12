Panini lança atualização do álbum da Copa com figurinha de Neymar; confira o valor

A Panini já iniciou a pré-venda de um pacote complementar para os colecionadores do álbum oficial da Copa do Mundo de 2026. O Update Set custa R$ 119,90 e reúne 120 novas figurinhas que atualizam a coleção com jogadores convocados após o lançamento inicial do álbum, incluindo uma nova figurinha de Neymar.

Além disso, o kit traz 120 cromos distribuídos em seis cartelas com 20 figurinhas cada. Do total, 118 figurinhas são dedicadas a atletas que não apareceram na versão original da coleção, mas que foram convocados para o Mundial.

Entre os destaques da atualização está Neymar, o goleiro Manuel Neuer, da Alemanha, e o zagueiro Pau Cubarsí, da Espanha.

De acordo com a Panini, a iniciativa busca permitir que os colecionadores mantenham seus álbuns alinhados aos elencos que efetivamente disputarão a Copa do Mundo de 2026. Dessa forma, a coleção acompanha as mudanças ocorridas entre o lançamento do álbum e a divulgação das convocações oficiais.

Por fim, a empresa segue uma estratégia já adotada em outras grandes competições internacionais, oferecendo atualizações para refletir as definições mais recentes das seleções e manter a coleção completa e atualizada.

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