Presidente do Palmeiras acompanha abertura da Copa do Mundo no México

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, aproveitou a paralisação do futebol brasileiro durante a Copa do Mundo para acompanhar de perto a abertura do torneio. A dirigente esteve nesta quinta-feira (11/6) no Estádio Azteca, na Cidade do México, palco da vitória dos anfitriões por 2 a 0 sobre a África do Sul na partida inaugural do Mundial.

Leila compartilhou registros da viagem em suas redes sociais. Em uma publicação no Instagram, apareceu ao lado do marido e conselheiro do clube, José Roberto Lamacchia.

“Na Cidade do México para a Abertura da Copa do Mundo 2026”, escreveu a mandatária.

Um post compartilhado por Leila Pereira (@leilapereira)

Aliás, a presença da presidente no evento ocorre em meio ao período de recesso do elenco palmeirense, que recebeu férias após a vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense, no último dia 31 de maio, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar da pausa nas atividades presenciais, os jogadores seguem um planejamento elaborado pelo Núcleo de Saúde e Performance do clube. Antes da reapresentação, marcada para o dia 21 de junho, o elenco cumprirá uma série de atividades remotas para minimizar os impactos físicos do período sem jogos.

Enquanto a maior parte do grupo do Palmeiras aproveita o período de descanso, Vitor Roque mantém uma rotina diferente. O atacante permanece na Academia de Futebol para dar continuidade ao processo de recuperação após passar por cirurgia no tornozelo esquerdo.

A expectativa do departamento médico é que o jogador esteja plenamente recuperado para reforçar a equipe no segundo semestre. Aliás, o Verdão espera que, tirando os convocados, todos os atletas fiquem à disposição de Abel Ferreira para o retorno dos jogos.

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