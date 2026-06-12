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Presidente do Palmeiras acompanha abertura da Copa do Mundo no México

Presidente do Palmeiras acompanha abertura da Copa do Mundo no México
Presidente do Palmeiras acompanha abertura da Copa do Mundo no México -

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, aproveitou a paralisação do futebol brasileiro durante a Copa do Mundo para acompanhar de perto a abertura do torneio. A dirigente esteve nesta quinta-feira (11/6) no Estádio Azteca, na Cidade do México, palco da vitória dos anfitriões por 2 a 0 sobre a África do Sul na partida inaugural do Mundial.

Leila compartilhou registros da viagem em suas redes sociais. Em uma publicação no Instagram, apareceu ao lado do marido e conselheiro do clube, José Roberto Lamacchia.

“Na Cidade do México para a Abertura da Copa do Mundo 2026”, escreveu a mandatária.

 

 

Um post compartilhado por Leila Pereira (@leilapereira)

Aliás, a presença da presidente no evento ocorre em meio ao período de recesso do elenco palmeirense, que recebeu férias após a vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense, no último dia 31 de maio, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar da pausa nas atividades presenciais, os jogadores seguem um planejamento elaborado pelo Núcleo de Saúde e Performance do clube. Antes da reapresentação, marcada para o dia 21 de junho, o elenco cumprirá uma série de atividades remotas para minimizar os impactos físicos do período sem jogos.

Enquanto a maior parte do grupo do Palmeiras aproveita o período de descanso, Vitor Roque mantém uma rotina diferente. O atacante permanece na Academia de Futebol para dar continuidade ao processo de recuperação após passar por cirurgia no tornozelo esquerdo.

A expectativa do departamento médico é que o jogador esteja plenamente recuperado para reforçar a equipe no segundo semestre. Aliás, o Verdão espera que, tirando os convocados, todos os atletas fiquem à disposição de Abel Ferreira para o retorno dos jogos.

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