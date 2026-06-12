Fora dos planos, Diego Hernández deve deixar o Botafogo

Diego Hernández não deve permanecer no Botafogo para o restante da temporada. De volta ao Alvinegro após período de empréstimo pelo Remo, o lateral-esquerdo está fora dos planos da comissão técnica de Franclim Carvalho e deve ser novamente emprestado. Afinal, o próprio empresário do jogador, Javier Modernell, revelou que existem conversas avançadas com o Peñarol, do Uruguai.

“Ele surgiu na base do Peñarol e sempre há interesse. Agora a oportunidade surgiu em um momento especial para o Diego, que se tornou pai há um mês e meio. Ele está em Montevidéu de férias, temos estado em contato com o Nacho (Ruglio, presidente do Peñarol). Algumas coisas precisam se encaixar, mas me parece que hoje o caminho está livre”, disse ao programa “La Mañana del Fútbol”, do “El Espectador Deportes”.

Contratado em 2023, Diego Hernández não conseguiu se firmar no Botafogo. Emprestado ao Remo no início deste ano, o jogador agradou e tinha conversas para ser contratado em definitivo por três anos. Contudo, a saída do dirigente Marcos Braz da direção do clube paraense mudou o cenário. Assim, o jogador acabou devolvido ao Glorioso. Mesmo assim, despertou interesse do Peñarol.

“O Peñarol gosta e está interessado no jogador, e isso é o mais importante. Depois, conversaremos com o jogador para ver se ele está disposto a vir para o Peñarol. E, em seguida, veremos o que o Botafogo pensa, já que o contrato dele vai até 31 de dezembro, para ver como podemos viabilizar isso. Existem muitas maneiras de fazer isso”, completou o empresário.

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