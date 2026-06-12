Seleção Brasileira ajusta detalhes finais para estreia na Copa ainda sem Neymar

A Seleção Brasileira realizou, nesta sexta-feira (12/6), mais um treinamento de preparação para a estreia na Copa do Mundo de 2026 sem a presença de Neymar nas atividades com o restante do elenco, como ocorreu durante toda a semana. Havia a expectativa de que o camisa 10 fosse integrado ao grupo, mas o retorno ao gramado ao lado dos companheiros ainda não aconteceu.

Durante os 15 minutos de atividade liberados para a imprensa, os jogadores participaram inicialmente de um trabalho físico de aquecimento. O exercício exigia explosão e coordenação, com saltos sobre obstáculos e arrancadas em velocidade pelos corredores laterais do campo.

Na sequência, o elenco participou do tradicional “bobinho” no círculo central. Enquanto os jogadores trocavam passes em espaço reduzido, os quatro goleiros seguiram uma programação específica e trabalharam separadamente, como acontece nos treinamentos da Seleção.

Um dos momentos descontraídos da atividade envolveu Danilo Santos. O jogador errou uma jogada durante a roda de passes e virou alvo das brincadeiras dos companheiros, arrancando risadas do grupo.

Para a atividade, a comissão técnica dividiu os atletas em quatro grupos. Entre os participantes estava Nannetti, jovem jogador das categorias de base do Flamengo, que segue treinando com a Seleção neste período de preparação.

Canarinho chama atenção no treino da Seleção Brasileira

Apesar da expectativa em torno da possível presença de Neymar, quem acabou roubando a cena foi o mascote oficial da Seleção.

O Canarinho protagonizou uma situação inusitada ao se envolver em uma pequena batida com o veículo utilizado para chegar ao centro de treinamento. O episódio rapidamente virou assunto entre os presentes e gerou comentários bem-humorados nos bastidores da atividade.

Enquanto isso, Carlo Ancelotti mantém o foco nos ajustes finais da equipe para a estreia contra Marrocos. A expectativa é que a comissão técnica siga monitorando a evolução de Neymar nos próximos dias, embora o atacante ainda não tenha participado dos trabalhos coletivos ao lado do restante do elenco.

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