Kaiki fica perto de venda histórica no Cruzeiro

O lateral-esquerdo do Cruzeiro, Kaiki, um dos destaques da equipe nas últimas temporadas, tem negociação avançada com o Como, da Itália. A transferência gira em torno de 15 milhões de euros, valor que representa aproximadamente R$ 89 milhões na cotação atual e pode gerar um importante reforço financeiro para os cofres celestes.

Caso a operação seja concretizada nos valores previstos, Kaiki ocupará a sétima posição entre as maiores vendas da história da Raposa. Revelado na base do Cabuloso, o jogador se consolidou como titular e despertou interesse do mercado europeu após boas atuações no futebol brasileiro.

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Kaiki entra em ranking de grandes negociações

A possível venda colocará o lateral ao lado de nomes históricos que marcaram época no clube mineiro. O ranking segue liderado por Geovanni, negociado com o Barcelona em 2001. O ex-meia-atacante protagonizou uma transferência que, corrigida pela inflação, equivale atualmente a mais de R$ 188 milhões.

Logo atrás aparecem jogadores que também deixaram legado importante no Cruzeiro. Entre eles estão Fred, vendido ao Lyon, Arrascaeta, negociado com o Flamengo, além de Fábio Júnior, Ricardo Goulart e Everton Ribeiro. Enquanto isso, Kaiki ultrapassaria atletas como Lucas Silva, Evanílson e Marcelo Moreno na lista das maiores negociações da história celeste.

Com a transferência cada vez mais próxima, Kaiki se prepara para dar o maior passo da carreira. Ao mesmo tempo, a diretoria celeste acompanha os detalhes finais do acordo, que pode se transformar em uma das operações mais relevantes da história recente da Raposa.

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