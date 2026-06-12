Estados Unidos X Paraguai, com comentários e estatísticas, às 21h

A seleção dos Estados Unidos enfrenta o Paraguai na estreia de uma das semifinais da Copa do Mundo. O duelo acontece nesta sexta-feira, às 22h (de Brasília) no, SoFi Stadium, em Los Angeles, pela primeira rodada do Grupo D. Mas, a partir das 21h, a Voz do Esporte faz o esquenta da partida.

Durante o jogo, a Webradio Voz do Esporte fará os comentários e trará as estatísticas em tempo real, sem narração. A cobertura começa às 21h (de Brasília).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.