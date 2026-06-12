Os eleitos de Ancelotti: Raphinha

Ao final da Copa de 2022, eram poucos os que defendiam a manutenção de Raphinha na Seleção Brasileira. Afinal, atuando como ponta direita, o meia-atacante não teve uma participação tão eficaz no torneio, embora aparecesse bastante para o jogo, e era uns dos nomes em que se cogitava uma renovação. Entretanto, o tempo passou, o jogador evoluiu em uma outra função e passou a ser um dos principais nomes de Ancelotti.

A grande virada de chave aconteceu com a chegada de Hansi Flick ao Barcelona. O treinador fez com que o brasileiro atuasse em uma função mais centralizada, agindo com muita liberdade atrás da área, o que lhe deu um novo status. De contestado na Seleção durante a Copa América, Raphinha passou a ser cobrado pela sua ausência na primeira lista de Dorival Júnior para as Eliminatórias, o que deixou até o então treinador confuso.

A evolução colocou o meia-atacante como um dos principais jogadores do planeta. Na última temporada, chegou a brigar pelo título de melhor do mundo e teve sua permanência garantida na Seleção Brasileira. Inclusive, Ancelotti sempre faz questão de ressaltar o momento que vive o jogador e o patamar acima que ele está dentro do futebol mundial.

Entretanto, Raphinha ainda não conseguiu corresponder com às expectativas pela Seleção. Embora seja figura constante no time titular, o jogador ainda não possui uma grande atuação para chamar de sua após o novo momento de sua carreira. Entretanto, o meia-atacante sabe da dívida que possui e espera encerrá-la neste Mundial.

Fala, Raphinha

Eu acho que senti mais pressão na Copa de 22 do que nessa. Porque me vendo com os olhos de hoje, em 2022 eu cheguei muito imaturo para a Copa. Não só na Seleção, também estava chegando ao Barcelona. Sentia que não estava totalmente adaptado à Seleção Brasileira. E agora me sinto muito mais preparado pelo meu momento no clube e na Seleção. A pressão vai existir sempre. Quando vestimos a camisa da seleção brasileira, a pressão vem junto. É a única que ganhou cinco Copas do Mundo. Se não estivermos preparados para a pressão, não podemos disputar um torneio deste nível.

Raio-X

Nome: Raphael Dias Belloli

Idade: 29 anos

Data de nascimento: 24 de dezembro de 1996

Altura: 1,76m

Peso: 66kg

Na Seleção Brasileira

Convocações: 43

Jogos: 39

Gols: 11

Títulos: –

Nos clubes

Avaí (2015)

Vitória de Guimarães (2015-2018)

Sporting Lisboa (2018-2019)

Rennes (2019-2020)

Leeds (2020-2022)

Barcelona (desde 2022)

Títulos

Pelo Sporting

Taça da Liga: 2018/19

Taça de Portugal: 2018/19

Pelo Barcelona

Campeonato Espanhol: 2022/23, 2024/25, 2025/26

Copa do Rei da Espanha: 2024/25

Supercopa da Espanha: 2022/23, 2024/25, 2025/26

Opinião do Léo*

“Raphinha atravessa um jejum de sete jogos pela Seleção, desde que, aliás, falou que os adversários argentinos deveriam “apanhar”, naquele duelo pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, no Monumental de Núñez. Em contrapartida, teve duas assistências, uma delas, para Endrick, no último jogo do Brasil, contra o Egito, em Cleveland. Para Ancelotti, é o melhor jogador em profundidade e quem melhor ataca o espaço no futebol internacional.

Mas ainda não conseguiu deslanchar na parceria com Vini Júnior. O jogador do Barcelona tem um talento inegável e chegou a disputar o prêmio de melhor do mundo. Se encontrar o seu espaço e superar o fim de temporada da Europa, pode brilhar e ser um dos destaques desta edição da Copa do Mundo. Atravessa um jejum de sete jogos pela Seleção, desde que, aliás, falou que os adversários argentinos deveriam “apanhar”, naquele duelo pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, no Monumental de Núñez. Em contrapartida, teve duas assistências, uma delas, para Endrick, no último jogo do Brasil, contra o Egito, em Cleveland.

Para Ancelotti, é o melhor jogador em profundidade e quem melhor ataca o espaço no futebol internacional. Mas ainda não conseguiu deslanchar na parceria com Vini Júnior. O jogador do Barcelona tem um talento inegável e chegou a disputar o prêmio de melhor do mundo. Se encontrar o seu espaço e superar o fim de temporada da Europa, pode brilhar e ser um dos destaques desta edição da Copa do Mundo.”

(*) Leonardo Pereira é o enviado do jogada10 aos Estados Unidos para a Copa do Mundo de 2026.

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