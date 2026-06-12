Criança abusada sexualmente no Palmeiras teria sido atraída por pipoca, diz polícia

A Polícia Civil de São Paulo investiga uma denúncia de estupro de vulnerável contra uma menina de 4 anos nas dependências sociais do Palmeiras, em Perdizes, na zona oeste da capital. Segundo o relato da mãe, um homem teria atraído a criança oferecendo pipoca e a levado até o banheiro masculino.

O suspeito seria avô de um colega de escola do irmão da vítima. Embora a menina não tivesse proximidade com ele, ambos frequentavam os mesmos locais.

De acordo com o boletim de ocorrência, a menina retornou pouco depois e, já em casa, relatou à mãe que o suspeito havia tocado suas partes íntimas. A família procurou atendimento médico e registrou a ocorrência na Delegacia de Defesa da Mulher.

O Palmeiras informou que acolheu a família, disponibilizou imagens do sistema de monitoramento às autoridades e suspendeu um associado apontado como suspeito.

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