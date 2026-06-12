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Criança abusada sexualmente no Palmeiras teria sido atraída por pipoca, diz polícia

Criança abusada sexualmente no Palmeiras teria sido atraída por pipoca, diz polícia
Criança abusada sexualmente no Palmeiras teria sido atraída por pipoca, diz polícia -

A Polícia Civil de São Paulo investiga uma denúncia de estupro de vulnerável contra uma menina de 4 anos nas dependências sociais do Palmeiras, em Perdizes, na zona oeste da capital. Segundo o relato da mãe, um homem teria atraído a criança oferecendo pipoca e a levado até o banheiro masculino.

O suspeito seria avô de um colega de escola do irmão da vítima. Embora a menina não tivesse proximidade com ele, ambos frequentavam os mesmos locais.

De acordo com o boletim de ocorrência, a menina retornou pouco depois e, já em casa, relatou à mãe que o suspeito havia tocado suas partes íntimas. A família procurou atendimento médico e registrou a ocorrência na Delegacia de Defesa da Mulher.

O Palmeiras informou que acolheu a família, disponibilizou imagens do sistema de monitoramento às autoridades e suspendeu um associado apontado como suspeito.

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