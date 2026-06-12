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Fifa valida suspensão de Eduardo Conceição, mas Conmebol reduz pena do jogador do Palmeiras

Fifa valida suspensão de Eduardo Conceição, mas Conmebol reduz pena do jogador do Palmeiras
Fifa valida suspensão de Eduardo Conceição, mas Conmebol reduz pena do jogador do Palmeiras -

O caso envolvendo o meia-atacante Eduardo Conceição, de 16 anos, promessa do Palmeiras, registrou uma reviravolta internacional nesta sexta-feira. Em uma movimentação que amplia o alcance da punição, a Fifa referendou a determinação anterior da Conmebol e estendeu o gancho do atleta, antes restrito aos torneios continentais, para todas as competições do planeta.

Apesar dessa ampliação geográfica, o panorama imediato trouxe um alívio parcial para o jogador, visto que a Comissão Disciplinar da Conmebol reduziu o tempo total da pena de quatro para dois meses, fixando o término da punição para o dia 8 de julho. No entanto, o tribunal sul-americano impôs uma condição rigorosa para manter esse benefício.

Se o jovem cometer qualquer novo ato de indisciplina ao longo deste período, a entidade restabelecerá de forma automática a sanção original de quatro meses de afastamento. Toda a polêmica começou quando o atleta imitou um macaco para comemorar um gol pela Seleção Brasileira Sub-17, justamente em um clássico contra a Argentina.

Em contrapartida, ao apresentar sua defesa, Eduardo Conceição justificou o gesto acusando o meio-campista argentino Benítez de racismo. De acordo com o brasileiro, a atitude foi apenas uma reação e uma forma de protesto contra as ofensas que alega ter sofrido em campo.

Apesar da gravidade da situação, o árbitro da partida, David Ojeda, ignorou as diretrizes oficiais. Como consequência disso, o protocolo antirracismo previsto para esses casos não foi acionado diante do tumulto.

Meia do Palmeiras se defende

Para detalhar o seu estado de espírito naquele momento, o jovem desabafou sobre o episódio em entrevista recente.

“Depois que sofri o ato, coloquei na cabeça que ia fazer o gol e fazer o macaco, responder na mesma moeda para deixá-los bravos e mostrar que não me abalei. Foi um alívio, o que eles estavam fazendo não era agradável. Quando fiz o gol, fiquei feliz”, disse ao ge.

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Diante do cenário de hostilidade mútua apurado pelas investigações, a Conmebol aplicou exatamente a mesma punição ao argentino Benítez. Como consequência imediata desse posicionamento, os jornais da Argentina informaram que a federação de futebol daquele país (AFA) não ficou inerte.

Pelo contrário, a entidade já protocolou um recurso com o claro objetivo de tentar reverter o gancho de seu atleta.

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