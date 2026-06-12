Os eleitos de Ancelotti: Matheus Cunha

Das lágrimas à redenção! Na última Copa, Matheus Cunha esteve dentro da Seleção durante boa parte do ciclo, mas acabou ficando de fora da lista final de Tite. Na época, um vídeo do jogador chorando e lamentando a ausência na convocação viralizou na internet. Quatro anos depois, o atacante se reinventou e chega ao Mundial como um dos homens de confiança de Ancelotti no ataque.

Logo após o torneio no Catar, Cunha teve uma transferência que mudou o rumo de sua carreira. Sem muito espaço no Atlético de Madrid, o que interferiu na ausência no Mundial, o jogador foi emprestado ao Wolverhampton. Mesmo sem ter grandes atuações, teve sua compra efetuada por uma cláusula de contrato. E no clube inglês se reencontrou, deixando a função de camisa 9 e aparecendo de forma mais recuada no ataque, tendo muita movimentação na entrada da área.

Com isso, passou a se destacar na Premier League e, aos poucos, recuperando o seu espaço na Seleção Brasileira. No começo de 2025, esteve na lista de Dorival Júnior e foi o único que recebeu menos críticas na trágica goleada sofrida para a Argentina, em Buenos Aires. Entretanto, seguiu em crescimento na carreira, se transferindo para o Manchester United e estando presente em todas as convocações de Carlo Ancelotti.

Agora, a meta do jogador é encontrar o seu encaixe na Seleção dentro da linha de quatro atacantes propostas por Ancelotti. Em entrevista, já declarou que não gosta de atuar como um nove e que prefere jogar de forma mais solta nas costas do centroavante. Resta saber se Cunha conseguirá se encontrar de vez e brilhar no Mundial com a Amarelinha.

Fala, Matheus Cunha

Nesta temporada vi o Manchester United de volta a Champions, às competições que o clube tem que estar todo ano, e agora chegando na Seleção Brasileira. Espero que seja tudo bem-sucedido como foi lá e que eu possar dar meu melhor dentro dessas funções que estou mais habituado a fazer”

Raio-X

Nome: Matheus Santos Carneiro da Cunha

Idade: 27 anos

Data de nascimento: 27 de maio de 1999

Altura: 1,83m

Peso: 69kg

Na Seleção Brasileira

Convocações: 30

Jogos: 23

Gols: 1

Títulos: Jogos Olímpicos 2020

Nos clubes

Sion (2017-2018)

RB Leipzig (2018-2022)

Hertha Berlim (2020-2021)

Atlético de Madrid (2021-2023)

Wolverhampton (2023 – empréstimo)

Wolverhampton (2023-2025)

Manchester United (desde 2025)

Opinião do Léo*

Matheus Cunha terminou a temporada em alta no Manchester United, na última edição do Campeonato Inglês. Um ponta com número de gols de centroavante. Com a bola, trabalha por dentro, quase como um falso 9, para Vini Jr. circular melhor pelo campo. Sem a pelota, costuma fechar a marcação pelo lado esquerdo, onde o Marrocos, primeiro rival do Brasil, tem nomes muito perigosos.

É um atacante que também pode recuar e jogar como meia, aumentando as opções do técnico Carlo Ancelotti durante o Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá. O treinador italiano não pode abrir mão deste jogador. Há boas chances de começar a Copa do Mundo como titular, no lugar de Igor Thiago, embora com características diferentes em relação ao concorrente.

(*) Leonardo Pereira é o enviado do jogada10 aos Estados Unidos para a Copa do Mundo de 2026.

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