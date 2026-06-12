Com técnico interino e sem Neymar, como foi o último Brasil e Marrocos

O destino reservou um reencontro simbólico para a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Neste sábado (13/6), o Brasil enfrenta o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, justamente o mesmo adversário que marcou o início do ciclo pós-Catar e expôs as primeiras dúvidas de uma equipe ainda em reconstrução.

Em março de 2023, poucos meses após a eliminação para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, o Brasil visitou os marroquinos em Tânger e acabou derrotado por 2 a 1. Naquele momento, a Seleção vivia um cenário completamente diferente do atual. Sem técnico efetivo, sem Neymar, lesionado, e com uma série de testes promovidos pelo então treinador interino Ramon Menezes.

Agora, três anos depois, o reencontro acontece em circunstâncias distintas. Carlo Ancelotti comanda a equipe brasileira em sua primeira Copa do Mundo, Já Marrocos chega novamente cercado de expectativa após consolidar sua evolução no cenário internacional.

Geração testada por Ramon ficou pelo caminho

A partida em Tânger ficou marcada pela ampla renovação promovida por Ramon Menezes. Dos titulares que iniciaram a derrota para a Croácia no Catar, apenas Casemiro, Lucas Paquetá, Rodrygo e Vinícius Júnior permaneceram entre os 11 iniciais diante dos marroquinos.

Além disso, o treinador aproveitou a oportunidade para lançar nove estreantes na Seleção principal: o goleiro Mycael, o zagueiro Robert Renan, o lateral Arthur, os meio-campistas André, Andrey Santos, João Gomes e Raphael Veiga, além dos atacantes Rony e Vitor Roque. Nenhum deles, porém, conseguiu chegar à lista definitiva da Copa do Mundo de 2026.

Quem mais se aproximou da convocação foi Andrey Santos. Revelado pelo Vasco e atualmente vinculado ao Chelsea, o volante participou de parte da preparação comandada por Ancelotti. Contudo, acabou fora da relação final para o Mundial.

Na ocasião, o Brasil entrou em campo com Weverton; Emerson Royal, Éder Militão, Ibañez e Alex Telles; Casemiro, Andrey Santos e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vinícius Júnior e Rony.

Dos titulares daquela partida, apenas Casemiro, Vinícius Júnior, Lucas Paquetá, Weverton e Ibañez estão presentes na atual Copa do Mundo.

Primeira vitória de Marrocos em cima do Brasil

Enquanto o Brasil ainda buscava se reorganizar após o fracasso no Catar, o Marrocos vivia o auge de sua história no futebol. Poucos meses antes, a seleção africana havia alcançado um feito inédito ao se tornar a primeira equipe do continente a disputar uma semifinal de Copa do Mundo. A campanha histórica incluiu eliminações de Espanha e Portugal antes da derrota para a França.

Impulsionados pela empolgação da torcida, os marroquinos dominaram boa parte do amistoso disputado no Grand Stade de Tânger. Aos 28 minutos do primeiro tempo, El Khannouss recuperou a bola no ataque e encontrou Boufal, que abriu o placar para os donos da casa.

O Brasil reagiu na segunda etapa. Em uma rara falha do goleiro Bounou, Casemiro arriscou de fora da área e contou com o erro do arqueiro para empatar. No entanto, a igualdade durou pouco. Aos 33 minutos do segundo tempo, Éder Militão não conseguiu afastar um cruzamento pela esquerda. Assim, Abdelhamid Sabiri aproveitou a sobra para decretar a vitória marroquina por 2 a 1.

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