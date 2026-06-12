Atlético revela museu e bar temático para torcida em reunião

O Atlético deu mais um passo em seu processo de fortalecimento institucional e aproximação com a torcida. Nesta quinta-feira (11), o acionista da SAF, Rubens Menin, e o presidente Sérgio Coelho se reuniram com representantes das torcidas organizadas no Clube Labareda, em Belo Horizonte. Durante o encontro, a cúpula alvinegra apresentou projetos que prometem transformar a experiência dos atleticanos dentro e fora dos estádios.

Entre as novidades reveladas estão a construção de um bar temático na tradicional Sede de Lourdes e a criação do aguardado Museu do Galo, que será instalado na Arena MRV. Além disso, temas ligados à base do clube, ao Instituto Galo e à estrutura do estádio também fizeram parte da pauta discutida com os torcedores.

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Museu do Galo ganhará espaço na Arena MRV

O projeto do Museu do Galo é um dos mais ambiciosos da história recente do clube. A iniciativa recebeu autorização oficial em 2025 e terá como objetivo preservar a memória, as conquistas e os grandes personagens da trajetória atleticana. Para isso, o Atlético contratou a empresa Mude, responsável por projetos semelhantes em gigantes do futebol mundial.

O espaço ocupará cerca de 2.800 metros quadrados dentro da Arena MRV. Desse total, 1.800 metros quadrados estarão nas exposições, enquanto áreas administrativas e uma atração externa chamada Trilha dos Imortais complementarão o complexo. Enquanto isso, a Sede de Lourdes também receberá um memorial dedicado à história do clube.

Além disso, o Atlético prepara a inauguração de um moderno bar temático na Rua Bernardo Guimarães. O espaço estará integrado à Loja do Galo e ao memorial, criando um ambiente totalmente voltado para o torcedor. O projeto arquitetônico leva a assinatura de Bernardo Farkasvölgyi, responsável pelo desenho da Arena MRV.

A nova casa da boemia atleticana terá capacidade para aproximadamente 300 pessoas em dias de partidas. O local contará com telão de grandes dimensões, estrutura tecnológica e até uma arquibancada para reproduzir a atmosfera vivida na Arena MRV.

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