Flamengo e Alex Sandro devem assinar renovação após a Copa

O lateral-esquerdo Alex Sandro já tem data para assinar sua renovação com o Flamengo. Com tudo encaminhado entre jogador e clube, a tendência é, dessa forma, que o experiente atleta renove seu vínculo após o fim da disputa da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

Assim, o jogador de 35 anos deverá permanecer no Rubro-Negro até o fim de 2027. Seu atual vínculo, aliás, vai apenas até o fim deste ano, o que o possibilitaria de assinar com outro clube de graça a partir de 1º de julho. Segundo informações do “ge” desta sexta-feira (12/6), o lateral pensou em deixar o clube visando uma liga menos intensa fisicamente. No entanto, vê com bons olhos permanecer por mais um ano.

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Alex Sandro, afinal, já tem 78 partidas desde que chegou ao Flamengo, em julho de 2024. O ex-jogador da Juventus tem um gol, duas assistências e seis títulos conquistados, incluindo Brasileirão e Libertadores de 2025. Presente na Seleção Brasileira desde 2011, o lateral deverá ser o titular de Carlo Ancelotti pelo lado esquerdo na estreia da Canarinho na Copa do Mundo.

Será neste sábado (13/6), em duelo contra o Marrocos, no Met Life Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Um dos mais antigos da Seleção, Alex Sandro já tem 45 partidas, com 34 vitórias, nove empates e somente duas derrotas atuando com a amarelinha. Ele tem dois gols marcados.

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