Fábio fica próximo de mais um feito com a camisa do Fluminense; veja

O goleiro Fábio, um dos grandes protagonistas do título da Copa Libertadores de 2023, caminha a passos largos para alcançar mais uma marca histórica com a camisa do Fluminense. Diante disso, o ídolo se aproxima do seleto grupo dos cinco goleiros com mais vitórias na história do clube. Atualmente, o uruguaio Castillo lidera essa lista de forma isolada, pois soma 424 triunfos ao longo de sua trajetória.

Para entender o tamanho do desafio, vale destacar os nomes que aparecem logo atrás no ranking histórico. Batatais ocupa a segunda posição com 177 vitórias. Ele é seguido de perto por Paulo Victor, que tem 175, e Diego Cavalieri, com 166 triunfos. Quem fecha esse prestigiado top 5 é o lendário Félix, com 154 resultados positivos.

Como Fábio contabiliza 152 vitórias até o momento, o camisa 1 precisa de apenas mais três triunfos para ultrapassar o campeão do mundo de 1970 e cravar de vez o seu nome nessa galeria de lendas.

Além desse número expressivo de vitórias, os dados estatísticos consolidam a importância do arqueiro na história recente e geral do clube. Nesse sentido, Fábio também se destaca entre os profissionais com o maior número de partidas sem sofrer gols, pelo Tricolor.

Esse feito se soma a um currículo impressionante em âmbito mundial e continental. Já que o atleta detém os recordes de jogador com mais partidas oficiais na história do futebol e de atleta com mais jogos disputados Libertadores. Para completar essa lista de marcas individuais no Fluminense, ele também carrega o título de jogador mais velho a entrar em campo em toda a história da instituição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.