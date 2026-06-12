Meia acredita em Alemanha indo longe no Mundial: “Queremos o máximo”

A Alemanha chega na Copa do Mundo tentando se reabilitar das campanhas ruins nas últimas edições. Afinal, os tetracampeões mundiais não avançam da fase de grupos desde o seu último título, em 2014. Apesar de viver um momento de recuperação, a confiança não está muito alta entre os torcedores e até ídolos alemães.

Entretanto, o clima é diferente dentro do elenco. O meia David Raum acredita que a seleção está preparada para ter um bom desempenho na América do Norte. O jogador enalteceu o trabalho de Julian Nagelsmann, que assumiu a equipe na metade de 2023, valorizando o ambiente criado pelo treinador.

“Analisando o elenco atual, a sua montagem e as peças individuais, vejo que a dinâmica de grupo que se formou é excelente. Temos uma mescla ideal entre atletas experientes e jovens promessas. O Julian, desde que assumiu, priorizou muito o ambiente e a química da equipe, algo que considero fundamental. Sempre busco garantir que o clima seja positivo tanto fora quanto dentro das quatro linhas”, destacou.

Com essa soma de fatores, Raum acredita que os sinais são positivos para uma boa campanha da Alemanha. Inclusive, o meia enfatizou que ninguém entra em uma Copa buscando o terceiro lugar e que todos se cobram para conseguir o melhor resultado possível.

“Por isso, acredito que com o elenco que temos, com a comissão técnica e com o estafe ao redor da equipe e pela forma como estamos estruturados, os sinais são muito positivos de que iremos muito longe no torneio. E, se formos bem sinceros, ninguém disputa um torneio para ficar em terceiro lugar. Nós somos a Alemanha, temos exigências conosco mesmos e, quando entramos em um torneio, queremos o máximo”, pontuou.

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