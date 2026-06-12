O ex-meio-campista da seleção dos Estados Unidos, Tab Ramos, voltou a falar sobre o grave episódio que viveu na Copa do Mundo de 1994, quando sofreu uma fratura no crânio durante a partida contra o Brasil, pelas oitavas de final do torneio.

A jogada ocorreu no fim do primeiro tempo, em jogo disputado em Stanford, na Califórnia. Ramos foi atingido por uma cotovelada do lateral brasileiro Leonardo e caiu imediatamente no gramado, com forte sangramento e sinais de lesão grave na cabeça.

“A única coisa em que eu conseguia pensar quando caí era que ia morrer. Eu só queria manter os olhos abertos, porque achei que teria que lutar para voltar. Era grave”, afirmou Ramos ao podcast TalkSport.

O jogador, aliás, relatou que chegou a perder a sensibilidade no corpo e temeu pela própria vida no momento do impacto. Ele afirmou que não entendia a gravidade da situação enquanto era atendido em campo e posteriormente levado ao hospital.

Os exames, inclusive, confirmaram uma fratura no crânio, com complicações na região cerebral. Ramos permaneceu internado e só soube da derrota dos Estados Unidos por 1 a 0 horas depois.

Leonardo foi expulso com cartão vermelho direto ainda durante a partida e acabou suspenso pela Fifa. Após o jogo, o brasileiro visitou o jogador norte-americano no hospital e pediu desculpas posteriormente.

“Me lembro de Leonardo me visitando no hospital naquela mesma noite e eu descobrindo que tínhamos perdido o jogo”, disse Ramos, que nasceu no Uruguai.

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