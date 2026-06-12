Catar x Suíça: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois de muita espera, chegou o dia da estreia em uma Copa do Mundo para Catar e Suíça. Neste sábado, dia 13 de junho, o terceiro dia de Mundial começa com um duelo entre duas escolas diferentes e que sonham com a classificação para o mata-mata. Cataris e suíços medem forças pela primeira rodada do Grupo B, às 16h (de Brasília), no Levi’s Stadium, em San Francisco, nos Estados Unidos.

Onde assistir

O jogo entre Catar e Suíça, pela primeira rodada do Grupo B da Copa do Mundo, terá transmissão exclusiva da CazéTV.

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Como chega o Catar

Depois de ser o país-sede da última Copa do Mundo, o Catar conseguiu sua segunda classificação consecutiva para um Mundial e está entre as 48 seleções desta edição. O sonho do Catar é fazer uma história diferente da campanha de 2022 – três derrotas em três jogos – e finalmente conquistar uma vitória, e quem sabe, uma inédita classificação para o mata-mata.

Para isso, os cataris confiam em tres destaques, dois dentro e outro fora de campo. Dentro das quatro linhas, os principais nomes são Akram Afif e Hassan Al-Haydos. Afif é a esperança de boas jogadas e de algo diferente com a bola no pé, enquanto Al-Haydos é a referência técnica e de experiência, sendo o jogador com mais jogos na história da seleção.

Sendo assim, fora de campo, o Catar conta com a experiência do treinador Julen Lopetegui. O espanhol – que viveu uma grande polêmica na Copa de 2018 – finalmente vai comandar uma seleção em um Mundial, e vai tentar fazer história no banco de reservas do Catar.

“Não guardo rancor pelo que aconteceu em 2018, porque o futebol me deu muito mais do que me tirou. Acho que participar com o Catar é muito mais difícil, embora a classificação seja sempre difícil, seja onde for. Perguntem à Itália. A primeira vez que ela ficou de fora foi quando nos enfrentou naquele grupo em 2018. Sentimos um grande entusiasmo na seleção do Catar, porque conseguimos chegar à Copa do Mundo pelas eliminatórias e, ao mesmo tempo, temos uma grande motivação e um forte desejo de sermos o mais competitivos possível neste torneio”, disse o técnico ao jornal AS.

Como chega a Suíça

Após ficar no grupo do Brasil por duas Copas do Mundo consecutivas, a Suiça finalmente saiu do caminho da Seleção Brasileira. Desta vez, os suíços estão no Grupo B, junto do Canadá – um dos países-sede – e da Bósnia e Herzegovina. E a Copa do Mundo tem sido um território bastante frequentado pela Suiça, que vai para sua sexta Copa consecutiva, e que vai tentar pela primeira vez passar da fase de oitavas de final.

Sendo assim, para esta Copa do Mundo, a Suíça deposita sua confiança em sua espinha dorsal de jogadores confiáveis em todos os setores do campo. O goleiro Kobel, os defensores Akanji e Ricardo Rodríguez, o meia Xhaka e o atacante Embolo são os grandes nomes que enchem os suíços de esperança neste Mundial.

“Temos muitos jogadores experientes que atuam em grandes clubes e sabem o que está em jogo. É fantástico estar aqui. Talvez as expectativas não sejam tão altas, e talvez a pressão não seja tão intensa quanto para as grandes seleções. Podemos sempre nos igualar aos favoritos e dar-lhes trabalho. Como já mostramos nas eliminatórias, podemos vencer grandes equipes como a Itália, acompanhar a Alemanha e até mesmo derrotá-la. Podemos continuar surpreendendo nossos adversários e vencer até mesmo as melhores seleções”, disse o técnico Murat Yakin ao site da Fifa.

CATAR x SUÍÇA

Copa do Mundo – 1ª rodada – Grupo B

Data e hora: 13/6/2026 (sábado), 16h (de Brasília)

Local: Levi’s Stadium, San Francisco (EUA)

CATAR: Meshaal Barsham; Al-Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi e Homam Al-Amin; Jassem Jaber, Ahmed Fathi e Karim Boudiaf; Edmilson Junior, Almoez Ali e Akram Afif. Técnico: Julen Lopetegui.

SUIÇA: Gregor Kobel; Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji e Ricardo Rodriguez; Michel Aebischer, Granit Xhaka, Dan Ndoye, Ruben Vargas e Fabian Rieder; Breel Embolo. Técnico: Murat Yakin

Árbitro: Said Martinez (HON)

Assistentes: Walter Lopez (HON) e Christian Ramirez (HON)

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