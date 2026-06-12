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Estreia do Brasil contra Marrocos está entre os jogos mais procurados da Copa do Mundo

Estreia do Brasil contra Marrocos está entre os jogos mais procurados da Copa do Mundo
Estreia do Brasil contra Marrocos está entre os jogos mais procurados da Copa do Mundo -

A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 já se destaca fora das quatro linhas. Afinal, o confronto do Brasil contra o Marrocos, neste sábado (13/6), às 19h (de Brasília), está entre os dez jogos com maior procura por ingressos até o momento no torneio.

A expectativa é de casa cheia no Metlife Stadium em Nova Jersey. Mais de 75 mil entradas foram comercializadas antecipadamente para a partida, que abre a caminhada brasileira no Grupo C. A arena tem capacidade para 80.663 espectadores.

Além da alta procura pelos ingressos convencionais, o duelo também lidera outro ranking importante. Segundo informações dos organizadores, a partida registra, até agora, o maior volume de vendas na categoria hospitality, que engloba camarotes e experiências premium oferecidas pela Fifa.

O número supera inclusive o da final da Copa do Mundo, marcada para o dia 19 de julho, no mesmo estádio. A expectativa, contudo, é que a decisão assuma a liderança desse ranking nas próximas semanas, à medida que a competição avance.

A Fifa não divulga oficialmente os números detalhados de ingressos comercializados para cada partida. Contudo, a demanda pela estreia brasileira reforça o interesse global em torno da equipe comandada por Carlo Ancelotti.

Além disso, o duelo também marca a primeira partida da Copa na região de Nova York/Nova Jersey, uma das sedes mais importantes do torneio. Ao todo, o local receberá oito jogos, incluindo a grande final. Brasil e Marrocos integram o Grupo C da competição. A chave ainda conta com Escócia e Haiti, que também estreiam neste sábado.

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