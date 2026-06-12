Estreia do Brasil contra Marrocos está entre os jogos mais procurados da Copa do Mundo

A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 já se destaca fora das quatro linhas. Afinal, o confronto do Brasil contra o Marrocos, neste sábado (13/6), às 19h (de Brasília), está entre os dez jogos com maior procura por ingressos até o momento no torneio.

A expectativa é de casa cheia no Metlife Stadium em Nova Jersey. Mais de 75 mil entradas foram comercializadas antecipadamente para a partida, que abre a caminhada brasileira no Grupo C. A arena tem capacidade para 80.663 espectadores.

Além da alta procura pelos ingressos convencionais, o duelo também lidera outro ranking importante. Segundo informações dos organizadores, a partida registra, até agora, o maior volume de vendas na categoria hospitality, que engloba camarotes e experiências premium oferecidas pela Fifa.

O número supera inclusive o da final da Copa do Mundo, marcada para o dia 19 de julho, no mesmo estádio. A expectativa, contudo, é que a decisão assuma a liderança desse ranking nas próximas semanas, à medida que a competição avance.

A Fifa não divulga oficialmente os números detalhados de ingressos comercializados para cada partida. Contudo, a demanda pela estreia brasileira reforça o interesse global em torno da equipe comandada por Carlo Ancelotti.

Além disso, o duelo também marca a primeira partida da Copa na região de Nova York/Nova Jersey, uma das sedes mais importantes do torneio. Ao todo, o local receberá oito jogos, incluindo a grande final. Brasil e Marrocos integram o Grupo C da competição. A chave ainda conta com Escócia e Haiti, que também estreiam neste sábado.

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