Jürgen Klopp detona jogo de abertura da Copa do Mundo: “Muito ruim”

Jürgen Klopp não poupou críticas ao jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026. Apesar da vitória do México por 2 a 0 sobre a África do Sul, o treinador alemão classificou a partida como “taticamente ruim”.

Ídolo do Liverpool e campeão da Premier League e da Champions pelo clube inglês, Klopp analisou o confronto durante participação em um canal de TV. Segundo ele, a seleção sul-africana, inclusive, não conseguiu exercer pressão de forma eficiente em nenhum momento da partida.

“A África do Sul não encontrou uma maneira de ser agressiva durante todo o jogo. Quando tentou, agiu fora do tempo, acumulou cartões e acabou sendo completamente superada”, afirmou.

Além disso, o treinador destacou problemas de posicionamento dos dois times. Para Klopp, portanto, México e África do Sul deveriam ter atuado de forma mais compacta ao longo do confronto.

“As equipes precisavam estar mais próximas umas das outras. A distância entre os jogadores foi muito grande durante praticamente toda a partida”, analisou.

Por fim, o alemão usou a expulsão de um jogador mexicano para resumir sua avaliação do duelo. Na visão dele, o confronto foi marcado por erros táticos e falta de organização coletiva.

“A expulsão resume bem o que foi o jogo. Foi taticamente ruim, nenhuma das equipes jogou bem. Como você permite um contra-ataque quando está jogando com vantagem de 11 contra 9?”, questionou.

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