Mbappé recebe apoio de Deschamps: “Liberdade de expressão”

A eleição presidencial da França, prevista para 2027, já ganha contornos polêmicos. Acostumado a não ter papas na língua, o astro da seleção francesa, Kylian Mbappé, não se esconde nem quando o tema é político. Dessa forma, ganhou apoio de seu treinador, Didier Deschamps, em declaração nesta sexta-feira (12/6).

Perguntado sobre o tema, o técnico – campeão mundial em 1998 e 2018 – defendeu o craque, reafirmando a “liberdade de expressão” do atacante do Real Madrid.

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“Pode haver prós e contras, mas o que me interessa é o Kylian (Mbappé), quem ele é e o jogador de futebol que ele é. Ele também é um cidadão, que tem o direito de se sentir afetado. Isso vai gerar debate, mas ele será criticado de qualquer maneira, quer se manifeste ou não, o único julgamento que farei será baseado no que acontecer em campo. Você tem liberdade de expressão, e meus jogadores também. Não vou dizer a eles para não falarem. Eles sabem muito bem que existem assuntos delicados, são cidadãos”, disse.

A eleição do ano que vem na França já chama a atenção por conta do crescimento da extrema direita pelo mundo. Emmanuel Macron, atual presidente e representante da centro-direita, não pode concorrer novamente já que vive seu segundo mandato – limite na Constituição da França. Em entrevistas recentes, Mbappé não escondeu sua preocupação com a crescente da vertente extrema-direitista, o que amplia o debate no país europeu.

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