De esperança à decepção, Zé Rafael caminha para fim de trajetória no Santos

A passagem de Zé Rafael pelo Santos caminha para um desfecho precoce e distante da expectativa criada quando o clube investiu pesado para contratá-lo. Pouco mais de um ano após desembarcar na Vila Belmiro como um dos principais reforços da temporada, o meia está fora dos planos da comissão técnica e deve rescindir amigavelmente seu contrato nos próximos dias.

Desde o fim de maio, o jogador passou a treinar separado do restante do elenco. O vínculo com o Santos vai até dezembro de 2027, mas a tendência é que as partes cheguem a um acordo para antecipar o encerramento da relação.

O cenário atual contrasta com o entusiasmo que cercou sua chegada. Em fevereiro do ano passado, o Santos desembolsou 2,5 milhões de euros,cerca de R$ 15 milhões na cotação da época, para tirar o meio-campista do Palmeiras.

A adaptação de Zé Rafael começou com um obstáculo importante. Afinal, logo após a contratação, o jogador precisou passar por uma cirurgia na coluna para corrigir uma espondilolistese, condição caracterizada pelo desalinhamento entre vértebras e que provoca dores intensas e limitações físicas.

Por conta da recuperação, sua estreia aconteceu apenas em 12 de maio, no empate contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, entrou nos minutos finais e teve pouca participação. A primeira oportunidade como titular veio poucos dias depois, no clássico diante do Corinthians.

Zé Rafael perdeu espaço no Santos

Entretanto, a reta final daquele Campeonato Brasileiro marcou o início da perda de espaço. Willian Arão e João Schmidt passaram a ocupar posições de destaque no setor, enquanto Zé Rafael voltou ao banco de reservas.

A situação ficou evidente nas últimas rodadas da competição. Suspenso, ele sequer participou da partida contra o Cruzeiro, confronto que confirmou a permanência santista na Série A.

A temporada de 2026 trouxe novos obstáculos. Afinal, antes mesmo da estreia no Campeonato Paulista, Zé Rafael sofreu um quadro de conjuntivite e precisou ser afastado. Pouco depois, enfrentou dores no joelho esquerdo causadas por uma tendinite patelar. O problema o tirou de partidas importantes do Estadual e também do início do Brasileirão.

Em março, um edema na coxa voltou a interromper sua sequência. O meia ficou fora de quatro compromissos e retornou apenas em abril. Quando voltou a ficar à disposição, o cenário já havia mudado. Sob o comando de Cuca, o jogador passou a receber poucas oportunidades.

Contudo, antes de conseguir recuperar espaço, sofreu novo revés físico. Um entorse no tornozelo durante partida contra o Coritiba, pela Copa do Brasil, gerou mais um período afastado.

Fora dos planos com Cuca

A chegada de Cuca representou uma mudança definitiva no status de Zé Rafael dentro do elenco. Desde então, o meia participou de apenas quatro partidas, todas saindo do banco de reservas. Sua última atuação aconteceu em 2 de maio, justamente contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro.

Depois disso, ainda foi relacionado para o confronto diante do Recoleta, do Paraguai, pela Copa Sul-Americana. No entanto, não voltou a ser utilizado e ficou ausente dos sete compromissos seguintes da equipe.

Com a concorrência no meio-campo e a sequência de problemas físicos, o jogador deixou de fazer parte dos planos da comissão técnica. Nesta temporada, Zé Rafael disputou apenas 12 partidas, sendo quatro como titular. Marcou um gol e acumulou cerca de 440 minutos em campo.

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