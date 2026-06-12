Clima para estreia do Canadá na Copa do Mundo é marcado pela ansiedade

Nesta sexta-feira (12), às 16h (de Brasília), acontece a abertura do Grupo B da Copa do Mundo com a partida entre Canadá e Bósnia. E, para o duelo que ocorre na cidade de Toronto, o clima entre atletas (e até mesmo o técnico canadense) é de absoluta ansiedade.

Em declaração veiculada pela rede de notícias local CBC, o meio-campista Ismael Koné reconhece a importância do trabalho desenvolvido nas últimas semanas entre aspectos táticos e técnicos. Contudo, sem deixar de destacar o sentimento de que, agora, seus pensamentos se concentram no desejo de que a hora da estreia chegue o mais rápido possível:

“Eu só quero estrear. Temos treinado, repetido e falado sobre tática, falado sobre o adversário, falado sobre nós mesmos, falado sobre o momento… mas o momento é agora.”

“Prontos para ir com tudo”

Para aqueles que enxergam no técnico a figura de sobriedade e tranquilidade, Jesse Marsch trouxe um discurso distinto na última entrevista coletiva. Além de falar sobre a ciência da responsabilidade que carrega a seleção de uma das sedes da Copa, o treinador garante que seus comandados estão prontos para superar qualquer desafio.

“Cara, estamos loucos para entrar em campo. Estamos prontos pra ir com tudo. Nós entendemos o que é isso. Aliás, se você faz isso pra viver, é exatamente onde você quer estar (em uma Copa do Mundo)… ninguém aqui tem medo disso. Sim, é uma responsabilidade. Sim, tem pressão. Mas isso é o que queremos. Isso tem muito significado”, garantiu Jesse.

Além de Canadá x Bósnia, o Grupo B é formado por Catar e Suíça. As seleções em questão se enfrentam no próximo sábado (13), às 16h, na cidade de San Francisco.



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