Brasil x Marrocos: onde assistir, escalações e arbitragem

Brasil e Marrocos dão início à trajetória na Copa do Mundo de 2026 neste sábado (13/6), às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O duelo abre a disputa do Grupo C e coloca frente a frente duas seleções que chegam ao torneio em momentos distintos, mas cercadas de expectativa.
A Seleção Brasileira inicia a busca pelo hexacampeonato sob o comando de Carlo Ancelotti. Já os marroquinos tentam repetir a campanha histórica de 2022, quando alcançaram as semifinais e terminaram na quarta colocação.
Onde assistir
A partida terá transmissão da TV Globo, do SporTV, da GeTV , da Cazé TV, do SBT e da N Sports.
Como chega o Brasil
A Seleção Brasileira chega ao Mundial repleto de dúvidas após um ciclo conturbado. Afinal, foram quatro treinadores no comando e um quinto lugar sofrido nas Eliminatórias. Contudo, vem de duas vitórias diante de Panamá e Egito, em amistosos de preparação para a Copa do Mundo.
A principal ausência brasileira segue sendo Neymar. O camisa 10 ainda se recupera de uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha direita e não terá condições de atuar na estreia. Além da baixa do atacante, Ancelotti precisou lidar com problemas na lateral direita durante a preparação para o Mundial.
Wesley sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda durante o amistoso contra o Egito e foi cortado. A situação obrigou a comissão técnica a buscar alternativas. O substituto convocado foi o volante Éderson, da Atalanta, que não atua como lateral-direito de origem. Diante desse cenário, Danilo aparece como favorito para iniciar a partida entre os titulares. Embora atualmente atue como zagueiro no Flamengo, o jogador construiu grande parte da carreira exercendo a função pela lateral.
Já no ataque, Lucas Paquetá deve realmente ganhar a vaga ao lado de Vini Jr., Raphinha e Matheus Cunha, enquanto Alex Sandro ganhou a concorrência contra Douglas Santos na lateral-esquerda.
Como chega Marrocos
Em contrapartida, Marrocos chega empolgado, já que fez a melhor campanha de uma seleção africana em Copas, em 2022, após alcançar uma semifinal. Além disso, vem de 29 jogos sem derrotas, segunda melhor sequência de uma equipe no Mundial, atrás apenas da Espanha.
Contudo, o adversário brasileiro também chega ao Mundial com problemas importantes. Afinal, uma das principais perdas é o atacante Abde Ezzalzouli. Destaque do Real Betis na última temporada e artilheiro da equipe espanhola, o ponta sofreu uma entorse no joelho direito durante o amistoso contra a Noruega e acabou cortado da Copa do Mundo.
Além disso, outra baixa relevante é a do zagueiro Nayef Aguerd, que também foi retirado da lista por questões físicas. Assim, com a ausência de Abde, a tendência é que Soufiane Rahimi ganhe espaço no ataque marroquino.
Entretanto, se o Marrocos perdeu peças importantes, uma boa notícia às vésperas da estreia. Afinal, o lateral Noussair Mazraoui, que havia se lesionado durante o amistoso contra a Noruega e preocupava a comissão técnica, se recuperou e voltou a treinar normalmente com o elenco.
BRASIL X MARROCOS
Copa do Mundo – 1ª rodada – Grupo C
Data e hora: 13/6/2026 (sábado), 19h (de Brasília)
Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA)
BRASIL: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vinicius Junior, Matheus Cunha e Raphinha. Técnico: Carlo Ancelotti.
MARROCOS: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Marwane Saadane e Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ounahi, El Khannouss e Brahim Díaz; Saibari e Amine Sbai. Técnico:Mohamed Quahbi.
Árbitro: Slavko Vincic (ESL)
Assistentes: Tomaz Klancnik (ESL) e Andraz Kovacic (ESL)
VAR: Não divulgado
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