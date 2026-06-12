RB Leipzig avança por Demichelis, que deve deixar o Mallorca

Martin Demichelis está de saída do Mallorca e deve ser anunciado em breve como novo treinador do RB Leipzig. A informação foi divulgada pela Rádio Marca nesta sexta-feira (12), que afirma que a decisão surpreendeu a diretoria do clube espanhol, que não esperava perder o técnico neste momento.
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O argentino assumiu o comando da equipe em fevereiro e, apesar de não conseguir evitar o rebaixamento, recebeu a confiança da diretoria para liderar o projeto de reconstrução. Há poucas semanas, inclusive, renovou seu contrato até 2028 com a missão de reorganizar o futebol do clube e buscar o retorno à elite do futebol espanhol.
No entanto, a oportunidade de dirigir o RB Leipzig acabou mudando os planos. A chance de comandar o RB Leipzig, que disputará a próxima edição da Champions, agradou o treinador de 45 anos.
Além disso, Demichelis conhece bem o futebol da Alemanha. Como jogador, viveu um dos períodos mais importantes da carreira no Bayern de Munique, onde atuou entre 2003 e 2010.
Caso acerte com o RB Leipzig, Demichelis assumirá o quinto clube de sua carreira como treinador. Antes, ele já passou por Bayern de Munique B, River Plate, Monterrey e Mallorca.
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