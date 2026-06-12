Grêmio é cobrado pelo Anderlecht por Amuzu e pode parar na Fifa

O Grêmio enfrenta mais um problema financeiro nos bastidores. O Anderlecht, da Bélgica, notificou oficialmente o clube gaúcho por atrasos relacionados à contratação de Francis Amuzu e ameaça recorrer à Fifa caso o débito não se regularize nos próximos meses. A situação gera preocupação em meio ao processo de reorganização financeira vivido pelo Tricolor Gaúcho.

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De acordo com fontes europeias, os belgas cobram aproximadamente 400 mil euros, o equivalente a R$ 2,3 milhões na cotação atual. A pendência faz parte do acordo firmado pela contratação do atacante ganês, adquirido pelo Grêmio em fevereiro do ano passado por 1,2 milhão de euros.

Pendência financeira preocupa bastidores gremistas

A cobrança do Anderlecht surge em um momento delicado para o clube gaúcho. Enquanto busca reforços e soluções para equilibrar as contas, a direção também precisa administrar compromissos financeiros assumidos em negociações recentes.

Além disso, há outra situação no meio. O atacante possui contrato com o Grêmio apenas até dezembro de 2026. A diretoria, desse modo, precisará avaliar nos próximos meses se pretende abrir negociações para uma renovação ou buscar alternativas para preservar o valor de mercado do atleta.

Dentro de campo, o camisa 9 conseguiu construir números positivos desde sua chegada ao futebol brasileiro. Nesta temporada, marcou sete gols e distribuiu quatro assistências em 32 partidas. Já no ano anterior, somou cinco gols e três assistências em 33 jogos, consolidando seu espaço no elenco gremista.

Atacante ganhou destaque internacional

O desempenho de Amuzu no Grêmio chamou atenção também fora do Brasil. O atacante entrou no radar da seleção de Gana e chegou a ser convocado pelo técnico Carlos Queiroz para um amistoso preparatório antes da Copa do Mundo.

Entretanto, o clube optou por não liberar o jogador para o compromisso internacional, uma vez que não era Data Fifa. Devido a isso, Amuzu ficou fora da lista de convocados para o Mundial, causando uma enorme frustração para o jogador. Enquanto isso, a diretoria gremista tenta resolver as questões financeiras pendentes para evitar que o caso avance para instâncias mais graves junto à Fifa.

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