Gabriel Rojas chega a Belo Horizonte para assinar com o Cruzeiro

O lateral-esquerdo Gabriel Rojas desembarcou em Belo Horizonte na manhã desta sexta-feira (12) e iniciou os procedimentos finais antes de assinar contrato com o Cruzeiro. O argentino chega para reforçar um dos setores considerados prioritários pela diretoria do clube mineiro.

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A chegada do jogador estava prevista para a noite da última quinta-feira (11), mas uma forte neblina impediu o pouso da aeronave no Aeroporto Internacional de Confins. Após o contratempo, o defensor conseguiu desembarcar normalmente nesta sexta e seguiu para realizar exames médicos e conhecer a estrutura da Toca da Raposa II.

Argentino chega credenciado por títulos e destaque no Racing

Gabriel Hernán Rojas nasceu em Burzaco, em Buenos Aires, e foi formado nas categorias de base do San Lorenzo. O defensor iniciou sua trajetória profissional ainda jovem e rapidamente conquistou espaço no elenco principal do tradicional clube argentino.

Após se firmar como titular, o lateral também acumulou experiência em passagem pelo Peñarol, do Uruguai. Em 2022, encerrou seu ciclo no San Lorenzo e acertou sua transferência para o Querétaro, do México. No entanto, a passagem pelo futebol mexicano foi curta e durou apenas alguns meses.

O grande salto da carreira aconteceu em 2023, quando o Racing investiu cerca de 2,3 milhões de euros para contratá-lo. Na equipe de Avellaneda, Rojas viveu os melhores momentos da carreira e conquistou seus primeiros títulos profissionais, incluindo, aliás, a Sul-Americana e a Recopa Sul-Americana.

Jogador sonha com Libertadores pelo Cabuloso

Logo na chegada a Belo Horizonte, o lateral demonstrou entusiasmo com o novo desafio. O argentino destacou a vontade de disputar a Copa Libertadores e revelou características do seu estilo de jogo, deixando claro que gosta de apoiar o ataque e criar oportunidades para os companheiros.

“As conversas foram longas, saí das férias para estar aqui e fazer os exames. Estou muito feliz e com uma vontade muito grande de jogar a Copa Libertadores. Gosto mais de atacar e assistir aos companheiros. As estatísticas são boas, mas prefiro trabalhar. Agradeço a todos do Cruzeiro pela confiança que depositaram em mim”, disse Rojas no aeroporto em Belo Horizonte.

O desempenho pelo Racing também chamou atenção da seleção argentina. Neste ano, Rojas foi convocado pelo técnico Lionel Scaloni para amistosos internacionais. No entanto, ficou fora da lista e não busca o tetra com a seleção. Dessa forma, o defensor se aproxima de um novo capítulo na carreira vestindo a camisa do Cruzeiro.

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