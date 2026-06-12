Austrália anuncia a renovação com o técnico Tony Popovic

A Austrália anunciou nesta sexta-feira (12) a renovação de contrato com Tony Popovic. O técnico ampliou o seu vínculo até 2027, ou seja, até o fim da Copa da Ásia, que será realizada no início do ano que vem.

“Estou muito feliz por continuar treinando os Socceroos até a Copa da Ásia de 2027. Meu foco absoluto agora é a Copa. Tenho orgulho de liderar meu país em um Mundial, mas, acima de tudo, quero garantir que nossa equipe esteja totalmente preparada e focada nos jogos da fase de grupos contra a Turquia, os Estados Unidos e o Paraguai”, declarou Popovic.

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Aliás, o treinador assumiu a Austrália em setembro de 2024 e levou a seleção à classificação direta para a Copa do Mundo, o que não ocorria desde 2014. No comando dos Soccerros, são 18 jogos, com dez vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

Dessa maneira, Popovic se tornará o primeiro a representar a seleção do país em Copas do Mundo tanto como jogador quanto como técnico. Ele fazia parte do grupo que integrou o Mundial em 2006, quando a Austrália avançou pela primeira vez às oitavas de final.

A Copa da Ásia ocorrerá entre janeiro e fevereiro de 2027 e terá como sede a Arábia Saudita. A Austrália está no Grupo B, com Jordânia, Coreia do Norte e Emirados Árabes Unidos.

Na Copa do Mundo, os Socceroos estreiam no próximo domingo contra a Turquia, à 1h (de Brasília), no estádio Vancouver Place, no Canadá. O Grupo D conta ainda com Estados Unidos e Paraguai.

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