Jovens do Sub-20 do Vasco ganham ritmo em campo durante pausa para Copa do Mundo

O Vasco reforçou de forma significativa o elenco sub-20 com o retorno de atletas que vinham integrando o plantel profissional. Os jogadores Avellar, Bruno Lopes, Ramon Rique e Zuccarello disputam os compromissos da categoria de base desde que as competições profissionais pausaram para a Copa do Mundo.

Apesar desse suporte momentâneo à base, a comissão técnica liderada por Renato Gaúcho já planeja o retorno dos jovens assim que o time principal se reapresentar, no próximo dia 22.

Diante desse cronograma, o volante Ramon Rique surge como a única dúvida entre os quatro atletas para o próximo compromisso do sub-20. O jogador defendeu a Seleção Brasileira sub-20 em dois amistosos contra o Chile, em Santiago, e jogou os 90 minutos na partida da última terça-feira, fator que atrasou seu desembarque no Rio de Janeiro para o fim da tarde de quarta-feira.

Além do volante, o departamento médico e técnico vai avaliar o zagueiro Bruno André, que também serviu à equipe nacional no mesmo período.

Quarteto reforça o Vasco

O clube vive agora a expectativa pelo retorno do quarteto aos treinamentos com a equipe principal do Vasco. Para contextualizar esse momento, vale lembrar que, antes mesmo da paralisação do Campeonato Brasileiro para o Mundial, o técnico Renato Gaúcho já vinha, gradativamente, concedendo oportunidades aos garotos da base.

Além disso, os jovens também acumularam uma minutagem importante durante a fase de grupos da Copa Sul-Americana. Isso aconteceu, principalmente, porque a comissão técnica optou por poupar os titulares das desgastantes viagens internacionais, abrindo espaço para que a base ganhasse rodagem.

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Como resultado direto dessa estratégia, até o momento, o clube avalia de forma bastante positiva o desempenho dos atletas. Essa percepção favorável se consolida não apenas nas partidas oficiais, mas também no dia a dia dos treinamentos realizados no CT Moacyr Barbosa.

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