Austrália x Turquia: onde assistir, escalações e arbitragem

O Grupo D é um dos destaques do terceiro dia de jogos da Copa do Mundo de 2026. De sábado para domingo, Austrália e Turquia fazem um dos jogos mais aguardados da primeira rodada da competição, no BC Place, em Vancouver, no Canadá. A bola rola a partir de 1h da manhã (horário de Brasília).

Onde assistir

O jogo entre Austrália e Turquia, pela primeira rodada do Grupo D da Copa do Mundo, terá transmissão de CazéTV, Globo, getv (via Globoplay) e sportv.

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Como chega a Austrália

Os ‘Socceroos’ estão na Copa do Mundo mais uma vez. A Austrália chega para o Mundial deste ano para sua sexta participação consecutiva, aumentando ainda mais o recorde da seleção nacional. A missão desta vez, portanto, é finalmente ultrapassar a barreira das oitavas de final, que é o mais longe que a seleção australiana conseguiu chegar – em 2006 e 2022.

Curiosamente, antes mesmo de fazer a estreia na Copa do Mundo, a Austrália renovou o contrato do treinador Tony Popovic até o fim da disputa da Copa da Ásia de 2027. Apesar do novo contrato, o técnico reforçou que está 100% focado na disputa da Copa do Mundo com a missão de levar a Austrália o mais longe possível.

“Estou muito feliz por continuar treinando os Socceroos até a Copa da Ásia da AFC de 2027. Foi uma honra e um privilégio liderar a seleção australiana, e é um papel que nunca considerei garantido. Meu foco absoluto neste momento é a Copa do Mundo de 2026. Tenho orgulho de liderar meu país em uma Copa do Mundo, mas, acima de tudo, quero garantir que nossa equipe esteja totalmente preparada para os jogos da fase de grupos contra Turquia, Estados Unidos e Paraguai”, disse Popovic.

Como chega a Turquia

De volta a uma Copa do Mundo depois de 24 anos, a Turquia quer fazer valer a espera com uma geração recheada de talentos. Curiosamente, em 2022, a Turquia fez sua melhor campanha na história dos Mundiais – um terceiro lugar. Após o feito, nunca mais sentiu o gosto de entrar em campo em um jogo de Copa. A espera, portanto, se encerra neste final de semana.

Sob o comando do técnico italiano Vincenzo Montella, a Turquia conta com uma geração muito promissora com nomes como Arda Guler, do Real Madrid, e Kenan Yıldız, da Juventus, aliada a experiência de Hakan Çalhanoglu, da Inter de Milão, e de Çağlar Söyüncü, zagueiro do Fenerbahçe. E foi justamente com estes nomes que veio a tão sonhada e sofrida classificação para a Copa, conquistada na repescagem europeia diante da Romênia e de Kosovo.

“O sonho é dar o máximo e chegar o mais longe possível. Mas gosto de fazer tudo passo a passo. Precisaremos entrar na mentalidade certa do torneio, e o primeiro objetivo será passar da fase de grupos. A Austrália está acostumada a esse tipo de competição, o Paraguai está acostumado a enfrentar seleções de alto nível na América do Sul. Depois há os Estados Unidos, uma equipe altamente competitiva. Nada é garantido. Mesmo sem seleções como Espanha ou Argentina no grupo, o nível é altíssimo”, disse Montella ao site da Fifa.

AUSTRÁLIA x TURQUIA

Copa do Mundo – 1ª rodada – Grupo C

Data e hora: 14/6/2026 (domingo), 1h (de Brasília)

Local: BC Place, Vancouver (CAN)

AUSTRÁLIA: Matt Ryan; Alessandro Circati, Harry Souttar e Cameron Burgess; Jacob Italiano, Aiden O’Neill, Jackson Irvine, Jordan Bos, Connor Metcalfe e Cristian Volpato; Mohamed Touré. Técnico: Tony Popovic.

>TURQUIA: Mert Günok; Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Abdülkerim Bardakçı e Ferdi Kadıoğlu; Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Orkun Kökçü e Kenan Yıldız; Barış Alper Yılmaz. Técnico: Vincenzo Montella.

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Túlio Moreno (VEN)

VAR: Não divulgado

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